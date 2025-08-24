Tyson Fury vende una casa sorprendente para la caída del precio después de BoksceBack

Tyson Fury ha vendido su impresionante mansión junto al mar en Morecambe por un precio de derribo, después de que el rey gitano había reducido el precio inicial de la propiedad y volvió a colocarla en el mercado

Tyson Fury (Imagen: Getty Images)

El boxeador Tyson Fury ha descargado su impresionante posesión costera por una suma reducida. El rey gitano inicialmente mencionó la casa con seis habitaciones por £ 800,000.

Sin embargo, el precio inicial se ha reducido recientemente a £ 700,000 y ahora ha sido arrestado, sujeto al contrato, según el sitio web de Rightmove.

El edificio, que tiene impresionantes vistas sobre la bahía de Morecambe en Lancashire, es una de las dos casas cerca de Tyson y su esposa París.

La pareja lo compró por £ 480,000 en 2015 y tiene seis habitaciones, tres baños y «puntos de venta costeros panorámicos», informa De Spiegel.

Tyson, de 37 años, y París, de 35 años, que son padres para siete hijos, lo conservaron dentro de su colección de propiedad a pesar de mover una nueva casa de £ 1.7 millones en Morecambe en 2020.

Anteriormente, Tyson ha cantado los elogios de la ciudad costera y explica: «La gente me dice:» ¿Por qué no vives en California? «¿Pero por qué debería? Nunca dejaría Morecambe. Es una verdadera belleza».

Este mes, la pareja vio sus votos de boda renovados para una segunda oportunidad, en una iglesia en el sur de Francia.

El ex campeón mundial mundial de peso pesado preguntó: «París y yo nos casamos nuevamente en la tercera vez que la felicidad. Tuvimos el día más hermoso en SOF. Tiene muchos recuerdos especiales para nosotros».

París atrajo un vestido de encaje blanco, mientras que Tyson usaba pantalones cortos y un colgante de entrepierna sustancial alrededor de su cuello. Sus hijos Venezuela, de 15 años, Príncipe John James, de 13 años, Príncipe Tyson II, Acht, Valencia, Zeven, Prince Adonis Amaziah, seis, Atenea, del Príncipe Rico de tres y 22 meses también estuvieron presentes para la ceremonia en la región de la cota de Provenza de Alpes.

Sin embargo, durante su hogar, su avión privado se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia debido a un error técnico. Mid vuelos en las redes sociales, Fury reveló: «Hemos viajado 100 millas en el avión y el capitán viene a mí y me dijo:» Tenemos que girar este avión porque hay un problema con una de las alas y no se resolverá en la computadora. Ahora estamos girando el avión y regresamos al aeropuerto donde comenzamos.

La pareja originalmente se casó en la ciudad natal de Doncaster en París, South Yorkshire, inicialmente renovó sus votos en Nueva York en 2013. A principios de este año, Fury declaró su retiro del boxeo después de sucesivas pérdidas ante Oleksandr Usyk.

La semana pasada, sin embargo, compartió fotos de entrenamiento y rumoreaba que consideraba un regreso del ring el próximo año.

En julio, Fury sugirió que podría verse tentado a volver a hacer los guantes para la posibilidad de una tercera reunión con el indiscutible campeón mundial Usyk, 38. Se dio cuenta: «Si volviera, volvería por Usyk».

En el mismo mes, The Mirror informó que la compañía privada de Fury, que recibe todos sus ingresos, tiene activos en total solo £ 162 millones.