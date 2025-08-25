Tyson Fury estaba en Cartmel para ver cómo dos de sus caballos en las vacaciones bancarias corren el lunes y también fue un invitado especial para Racing TV

Tyson Fury ha afirmado que ya no apoya al Manchester United de Inglaterra (Imagen: Ryan Browne/Shutterstock)

Tyson Fury ha revelado que ha dejado de ver fútbol, ​​en cambio un día antes de un día en las carreras. El ex campeón de cajas de peso pesado trajo Holiday Bank en Cartmel el lunes, donde corrieron dos de sus caballos.

Fury comenzó el día al ver cómo Big Gypsy King terminó quinto de siete corredores en el obstáculo juvenil 2M1F, casi 40 longitudes detrás del favorito, Dignam. Antes de la carrera, se unió a su gerente de Spencer Brown para discutir su creciente interés en las carreras de caballos, lo que recientemente se fortaleció al agregar una serie de más purasananos a su establo.

En 25c Heat, la atracción de gafas de sol y un sombrero, los espectadores de Fury Racing TV dijeron que ya no apoya al Manchester United de Inglaterra. Los Rojos son actualmente 16 en la Premier League después de un inicio de temporada lento.

«No estoy realmente a favor del fútbol», admitió. «Solía ​​apoyar a United, pero debido a que ahora están en la mierda, ya no estoy a favor de los equipos de fútbol.

«Solía ​​apoyar a Inglaterra, pero cuando perdieron en los Euros en los Euros en los Euros en 2016, yo y el fútbol habíamos terminado por completo. ¡Ahora me encantan las carreras de caballos, levántate!»

Fury también dijo que no vio una competencia de Morecambe FC, el club que está más cerca de su hogar. Ayer, el espejo informó que el doble campeón del mundo había vendido una casa con seis habitaciones con vista a la bahía por £ 700,000.

El edificio, con «Vista panorámica de la costa», fue comprado por Fury y su esposa París por £ 480,000 en 2015. La visita de Fury a Cartmel llegó solo unas semanas después de que fue presenciado a Big Gypsy King que estaba en el piso para su ex entrenador Oliver Cole en Doncaster.

El Mandriage ahora se mudó a James Moffatt, quien también prepara algunas adquisiciones nuevas que descubrieron durante la venta.

Brown reveló a Racing TV: «Tenemos cinco caballos juntos; tenemos diferentes caballos planos y tres buenos caballos de salto. [Big Gypsy King] Caminé hace dos semanas en el piso de Doncaster en una discapacidad 0-60, por lo que pensamos que le daríamos una carrera. Ella ha estado saltando durante tres semanas. «

Una de las llegadas más recientes del Jardín de Moffatt, la compra de £ 14,000, el mar de las nubes, también compitió en Cartmel.

Victor la última vez para la asociación, esta vez el viaje del triple campeón del jockey Brian Hughes fue retirado con algunas cercas que quedaron en el Handicap Chase de la Copa Cavendish de Wicks Group Cavendish.

El titular del título reinante Sean Bowen cruzó la línea hasta el primero a bordo de 9-4 Olivers Travels, un caballo preparado por su hermano Mickey.

El BHA confirmó que la carrera se retrasó y una actualización sobre X declaró: «Habrá un retraso en la carrera 4, 4:05 pm en el mapa @cartmelrace debido a un caballo herido en la pista».

