Tyson Fury hace Mozes Itauma vs Oleksandr Usyk Predicción – ‘Primero lo escuchaste aquí’

Mozes Itauma se detuvo el sábado por la noche, Dillian Whyte y Tyson Fury están convencidos de que el jugador de 20 años también vencería a Oleksandr Usyk

Tyson Fury ha predicho que Moisés Itauma Oleksandr «destruirá» si los pesos pesados se encuentran en el ring.

Itauma destruyó a Dillian Whyte el sábado por la noche, pisó y detiene al cazador experimentado en dos minutos. La victoria marcó el mayor triunfo de la carrera británica y amplió su récord profesional a 13-0 con 11 nocauts.

Parece destinado a la posición del título mundial y se ha presentado como un último oponente potencial para el campeón indiscutible Usyk, informa The Mirror.

Fury sigue convencido de que el joven de 20 años sería el primero en superar al ucraniano. «Siempre me preguntan sobre el joven Moisés Itauma que lucha contra Oleksandr Usyk y todos los demás grandes nombres», dijo en un video en las redes sociales.

«Mi opinión no es alguien que no conozca el boxeo. Mi opinión es alguien que ha estado allí y ha ganado todos los cinturones, ha ganado todo para ganar en el boxeo y hecho muy bien.

«El boxeo es el juego de un joven, como dije que wladimir Klitschko cuando tenía 37 años. El boxeo es el juego de un joven. No está esperando a nadie.

«Así que aquí está la opinión, y la escuchaste por primera vez aquí: Moisés Itauma destruirá a todos los viejos de la división. Usyk, AJ, Miller.

«Incluso el hombre que me tomó el cinturón. Usyk, Moisés lo traicionará porque es un hombre joven contra un anciano. Y un anciano no puede meterse con un joven».

Itauma en sí mismo dudaba más en desafiar a Usyk y explicó: «He establecido una actuación para ti, así que es quién es el siguiente. No quiero llamar a Usyk porque no creo que merezca la oportunidad, pero los chicos que ganan la oportunidad, quiero ganar la oportunidad, quiero ganar la oportunidad, quiero luchar en ese lote.

«Sé que mi equipo me enfatiza para obtener rondas, por eso dijeron que Jermaine Franklin sería un buen nombre. De ahora en adelante descansaré y luego quizás de regreso en el gimnasio».

El promotor de Itauma, Frank Warren, ahora elogió a su última estrella. «Es el mejor cazador joven a esta edad que cada cazador que he estado involucrado», dijo.

«Entró y lo hizo, y lo hizo con estilo. Nadie le hizo eso a Dillian.

«Es el mejor estado en el que he visto a Dillian, pero fue solo una exhibición perfecta. Cada golpe que conectó y había tanta variación».