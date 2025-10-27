Tyson Fury envió un mensaje de diez palabras de papá inmediatamente después de la victoria de Fabio Wardley

Según se informa, Tyson Fury está considerando regresar al ring en 2026 con una posible revancha contra Oleksandr Usyk en el horizonte después de dos peleas anteriores contra el ucraniano.

Tyson Fury se retiró del boxeo en enero tras perder ante Oleksandr Usyk (Imagen: Ryan Browne/Shutterstock)

El padre de Tyson Fury, John, instó a su hijo a permanecer retirado en medio de informes de que el ex boxeador está planeando un regreso al ring.

El ex campeón mundial nacido en Wythenshawe ha dicho anteriormente que peleará contra Oleksandr Usyk en un enfrentamiento de trilogía propuesto en el estadio de Wembley. Fury se retiró del deporte en enero, apenas un mes después de su derrota unánime ante el ucraniano en la segunda pelea entre ellos.

Usyk ganó la primera pelea en mayo de 2024 por decisión dividida, mientras que se esperaba que Fury eventualmente regresara al ring. Sin embargo, es probable que Usyk se enfrente a Fabio Wardley después de que el boxeador británico sorprendiera a Joseph Parker en el O2 Arena de Londres el sábado.

Y Fury padre ha dado su veredicto sobre si hay un regreso en la cartelera de su hijo antes de una posible pelea de peso pesado contra Usyk en 2026.

«No, no quiero que regrese; ya ha hecho suficiente», dijo John a iFL TV inmediatamente después de la sorprendente derrota de Parker ante Wardley.

«No quiero verlo esta noche como Joe Parker porque desafortunadamente eso es lo que está pasando. El Padre Tiempo te acecha.

“Y Tyson no ha estado en su mejor momento desde entonces. [Deontay] Más salvaje. Wilder hizo la trilogía completa con Wilder y sacó mucho provecho de Tyson».

A pesar de los rumores de un posible regreso el próximo año, Tyson declaró recientemente que el ‘Rey Gitano está muerto’ e insistió en que nunca volverá a pelear incluso si le ofrecen mil millones de libras esterlinas. “El boxeo simplemente no toma prisioneros”, dijo a FurociTV.

‘Lo único que necesitamos son víctimas. Así que sentarme aquí con todos mis activos en orden, ganar todos los títulos, ganar mucho dinero y no tener ni un rasguño.

«Me fue muy bien allí. Pero no quiero tentar al destino. ¿Cuántas veces se puede volver al pozo antes de sufrir daños cerebrales o ya no poder caminar en línea recta? Entonces sería inútil».

Fury también admitió que el fuego competitivo que una vez lo impulsó a la cima se ha apagado. Y añadió: «El Rey Gitano era un animal diferente.

«Esa persona sólo cobró vida durante los grandes eventos, las grandes peleas. Pero ya no practico boxeo. El Rey Gitano ya está muerto».

