Tyrell Malacia responde a la transferencia como compañero de equipo de Manchester United Shows

Manchester United ha omitido a Tyrell Malacia de sus sesiones de entrenamiento y una gira de pretemporada este verano, e instruyó al defensor que trabaje por separado del grupo

PSV decidió no firmar permanentemente a Tyrell Malacia este verano (Imagen: Getty Images)

Tyrell Malacia respondió después de que el ex compañero de equipo de Feyenoord Toshio Lake completó una transferencia al Charleroi Olympic Club Belgian.

La mudanza de Lake se produce un mes después de que Malacia le informó al Manchester United que quiere abandonar el club durante esta ventana de transferencia de verano. Fue uno de los cinco jugadores en hacer esto, Alejandro Garnacho, Antony, Jadon Sancho y Marcus Rashford son los otros.

Solo este último eliminó un movimiento después de que se prestó en Barcelona. Malacia pasó la segunda mitad de la temporada pasada en préstamo en el PSV, pero no ejercieron su opción para hacer que ese movimiento fuera permanente.

El defensor comentó en la publicación del lago que lleva la casa de subtítulos. Mateo 5: 14-16 «Eres la luz del mundo» y proclaman: «Dios es genial». Joshua Zirkzee, otro de sus compañeros de equipo durante su tiempo juntos en Feyenoord, respondió diciendo: «¡Me encanta, hermano los recibirán!»

El contenido no se puede mostrar sin permiso

Lake reconoció el año pasado en una entrevista con su compañía de administración, Status Pro Sport, que todavía mantiene más contacto con Malacia y Zirkzee que la mayoría. «Todavía hablo con casi todos, algunos más que otros», dijo Lake.

«En Feyenoord jugué con muchos muchachos realmente buenos: Joshua Zirkzee, Ramon Hendriks, Quilindschy Hartman, The Timber Brothers [Jurrien and Quinten]Lutsharel Geertruida y Tyrell Malacia. Y luego probablemente olvido mucho.

«Con el equipo nacional holandés estaban Bryan Brobbey, Nigel Thomas, Mohammed Ihattaren, y podría continuar. Todavía tengo mucho contacto con Joshua Zirkzee y Quinten Timber, pero tal vez la mayoría con Tyrell Malacia.

«Tyrell y yo pasamos por una fase en la que ambos fuimos lesionados al mismo tiempo. Entonces realmente te apoyan durante el proceso. Hablo mucho sobre Dios con Quten; realmente me ayudó a acercarme a Dios».

