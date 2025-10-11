Tyrell Malacia: al último miembro del ‘Bomb Squad’ del Man United finalmente se le permitió irse en transferencia

Cinco jugadores no deseados del Manchester United formaron parte del llamado ‘Bomb Squad’ de Ruben Amorim el verano pasado (cuatro se han ido desde entonces y solo queda Tyrell Malacia), pero ¿por cuánto tiempo?

Tyrell Malacia se queda en el United después de no conseguir un fichaje de verano (Imagen: Getty)

El Galatasaray lidera la carrera para fichar al marginado del Manchester United, Tyrell Malacia. Los gigantes turcos han incluido a Malacia en su lista de compras de verano y confían en atraerlo a Estambul.

Malacia ha decidido dejar el United al final de la temporada cuando expire su contrato. Pero está desesperado por salir de Old Trafford y podría mudarse en enero si Gala está dispuesta a ficharlo anticipadamente y pagarle al United una pequeña tarifa.

Su relación con el técnico Rubén Amorim se ha roto y se dice que es «irreparable».

El internacional holandés pasó a formar parte del infame ‘escuadrón bomba’ del United, que quedó congelado en la foto del primer equipo.

A Malacia le dijeron que buscara un nuevo club en el verano, pero vio colapsar su traslado al Elche español en la última semana de la ventana de transferencia.

Se convirtió en el primer fichaje de Erik ten Hag cuando llegó procedente del Feyenoord en 2022 por £15 millones.

Pero no ha logrado tener un impacto significativo en el United, ya que sólo ha sido titular en 16 ocasiones en la Premier League.

Desde entonces, Amorim ha fichado a dos laterales izquierdos: Patrick Dorgu y Diego León, dejando a Malacia como el hombre olvidado.

