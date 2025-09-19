‘Two Monsters’ – Pep Guardiola hace que Erling Haaland sea predicción después de que el delantero de Man City rompe el récord de la Liga de Campeones

Erling Haaland anotó el primer gol de Manchester City cuando el Blues Napoli derrotó a 2-0 en la Liga de Campeones en el Etihad.

Erling Haaland está celebrando su gol 50 en la Liga de Campeones

Pep Guardiola ha apoyado a Erling Haaland para convertirse en el anotador récord de la Liga de Campeones después de que la máquina objetivo noruega se convirtió en el más rápido a los 50 goles en la competencia.

Haaland anotó el primer partido de Manchester City contra Napoli para llegar al monumento después de solo 49 actuaciones, de modo que el récord de Ruud Van Nistelrooy se destrozó con 13 juegos.

El jugador de 25 años ahora tiene razón con Thierry Henry en el noveno lugar para goles en la Liga de Campeones, pero todavía tiene 79 años detrás de Lionel Messi y 90 del récord de Cristiano Ronaldo.

Pero Guardiola está seguro de que Haaland puede superar sus puntos de orientación si mantiene los notables estándares que establece en Etihad. Su huelga en la victoria de 2-0 en la Liga de Campeones contra los campeones de la Serie A lo llevó a seis goles en cinco juegos esta temporada.

‘En ese ritmo, sí [he can break the record]»Dijo el jefe de la ciudad». No estaba herido, podría jugar durante 10 o 12 años y absolutamente mantiene esta progresión.

«¿Qué puedo decir? Los números hablan por sí mismos. Tenemos suerte de serlo. Solo felicitarlo, porque él es suma de goles como Van Nistelrooy, Lewandowski, pero especialmente los dos monstruos Cristiano y Messi durante 20 años, es increíble».

Guardiola cree que Haaland ha mejorado su juego esta temporada. Se ha agregado al grupo de liderazgo de cuatro miembros de la ciudad y disfruta de la responsabilidad del liderazgo, mientras se beneficia de su mayor experiencia.

«Se trata de jugar mucho, experiencia, juegos más importantes y su mentalidad también», dijo.

