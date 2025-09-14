Tuve una fiesta después de la terrible derrota por 6-1 de Man United contra Man City, debería haber cancelado

The Last Manchester United y Manchester City News, mientras que Wayne Rooney levantó la tapa después del resultado 6-1 en el Derby de Manchester en 2011.

El ex delantero de UTD de Man, Wayne Rooney.

Volviendo al 23 de octubre de 2011: los fanáticos del Manchester City estaban de buen humor cuando salieron de Old Trafford, después de haber vencido al Manchester United 6-1 en Old Trafford en el Derby de Manchester.

Se sintió como un verdadero punto de inflexión tanto para los clubes como para la ciudad de Manchester, con el resultado final uno de los peores términos de cargo en Sir Alex Ferguson en el club. La leyenda del United, Wayne Rooney, estuvo en el campo ese día y ha levantado la tapa después de un resultado sombrío.

Hablando en el show de Wayne Rooney, la ex estrella del United dijo: «Creo que fue un gran momento para la ciudad en ese momento, porque podrías sentir la ciudad y acercarte a nosotros. Pero para llegar a Old Trafford y ganar 6-1, creo que fue una explicación.

«Recuerdo estar en el campo y fue terrible. Era como si la segunda mitad sintiera que el objetivo era después de la portería, y tú eres como»; Oh, sácame de este lanzamiento. «

Un aparato ortopédico de Mario Ballotelli dio a los visitantes una ventaja de 2-0 en el viaje de la hora, celebró el infame ‘¿Por qué yo siempre?’ Camiseta, con Sergio Arguarero, quien agrega un tercero en el minuto 69. Darren Fletcher reduciría el déficit en el minuto 81 antes de que un gol de Edin Dzeko-Brace y David Silva hiciera el resultado aún más avergonzado en tiempo extra.

«Después de algo así, generalmente me iría a casa. Pero tuve una fiesta de cumpleaños. Joe Hart, Gareth Barry y algunos de los jugadores de la ciudad fueron invitados a mi fiesta de cumpleaños», dijo Rooney.

«Tienes familia, amigos, todos los que hicieron sus propios planes para venir. Tenía algo así»; No puedo cancelarlo «, así que fui.

«Tenemos los chicos unidos, y algunos muchachos de la ciudad se sentaron allí. Creo que era que estaba agachado [Peter Crouch]Harty [Joe Hart] – Todos nos levantamos e hicimos una canción de Backstreet Boys. Mirando hacia atrás, debería haber cancelado, pero fueron los amigos y familiares quienes habían reservado el tiempo libre y pusieron a los niñeras, etc. «

Meses antes, Rooney había sido la estrella del espectáculo, anotando Eso Overhead Kick iconic para darle a United una victoria por 2-1 en febrero de 2011, en la que el objetivo de la Premio de Estacional Ganó el objetivo de la Premio Estacional en 2011.

«Estaba tan mal en ese juego. Es uno de los peores juegos que he jugado. No pude controlar una pelota», agregó Rooney.

«Creo que es más un objetivo icónico porque está en el Derby, anotas y ganas el juego 2-1. Pero no practicas patadas por encima».

