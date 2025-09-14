Tuve una conversación privada con Sir Alex Ferguson, pero lo que sintió temprano se sintió irrespetuoso

Owen Hargreaves ha abierto para una conversación privada que tuvo con Sir Alex Ferguson durante su mandato de Manchester United, haciendo que el centrocampista sea un poco incómodo

Owen Hargreaves está abierto en una conversación privada con Sir Alex Ferguson (Imagen: 2004 Manchester United)

Sir Alex Ferguson dejó Owen Hargreaves incómodamente cuando se ofreció a hacerle una taza de té.

Ferguson rompió al mediocampista en un paso de £ 17 millones desde el Bayern de Múnich en julio de 2007. Gary Neville inicialmente dio la noticia a Hargreaves de que Ferguson quería firmarlo ese verano, donde el mediocampista tuvo una reunión con el escocés.

Durante la chat, Ferguson Hargreaves ofreció una bebida caliente, haciéndolo sentir por un tipo. Hargreaves dijo: «Así que recuerdo que Gary fue el primero en llamarme después de la Copa del Mundo. Él dijo:» Jefe, quieres firmar, ¿quieres venir a Man United? «Tenía algo como:» Sí, si podemos dejar que funcione «.»

Cuando Crouch le preguntó si tenía una conversación con Ferguson, agregó: «Sí, por supuesto. Sabes qué, recuerdo que una de las cosas más geniales era … porque es bastante surrealista, todas esas cosas que sabes? Todos tenemos una cara de póker, ¿verdad? Entonces, simplemente lo lees mientras vas.

«Recuerdo que dijo:» Oh, ¿quieres una taza de té? «Y recuerdo haber pensado:» No puedo dejar que haga una taza de té, se siente irrespetuoso «. Así que intenté encontrarlo en la mezcla, pero tampoco quería rechazarlo.

«Fue genial que te hubiera reconocido como jugador y quisiera que fueras parte … ya ves, recuerdo que me dijo:» Puedes ayudarnos a ganar la Liga de Campeones «, y dije:» Sí, jefe, por eso estoy aquí. «

Sir Alex Ferguson firmó a Owen Hargreaves en 2007 (Imagen: 2007 Manchester United)

Está claro que el ahora de 44 años tenía un gran respeto por Ferguson, quien llevó a su llegada al Manchester United, dado que había ganado nueve de sus títulos totales de la Premier League con los Red Devils antes de que Hargreeaves se firmara. Además, Ferguson también había llevado a United a cinco copas FA, dos tazas de competencia y una Liga de Campeones.

Mientras que Hargreaves jugó un papel importante en la ganancia del título de United en su temporada de debut en Old Trafford, con 23 actuaciones en el alto vuelo inglés para su nuevo club, tres en la Copa FA y ocho en la Liga de Campeones, los tres años restantes de su mandato en el noroeste Temultuo, por decir lo menos.

Entre 2008 y 2011, Hargreaves vio solo cuatro juegos para el Manchester United debido a una serie de lesiones, antes de dejar el club para unirse a los rivales amargos Manchester City. Los problemas de rodilla lo mantuvieron fuera de juego durante 573 días entre 2008 y 2010, mientras que en 2010/11 los problemas del muslo lo hicieron perderse otros 148.

Y aunque tenía altas expectativas en su mandato en la ciudad, después de que fue firmado para un acuerdo de un año, solo realizó cuatro actuaciones para el club antes de ser liberado en 2012. Mientras que City ganó el título de la Premier League esa temporada, Hargreaves dejó el club incluso sin ganar la medalla como resultado de no jugar suficientes juegos.

Owen Hargreaves firmó para Manchester City en 2011 (Imagen: 2011 Getty Images)

Mientras tanto, Ferguson fue al Manchester United hasta 2013, cuando fue sucedido por David Moyes. Si bien los Red Devils han tenido una gran cantidad de gerentes de primera clase desde entonces, incluidos José Mourinho y Louis Van Gaal, nadie ha podido seguir los años de gloria que el legendario escocés ha alcanzado durante su regla de 27 años.

Ruben Amorim es el nuevo gerente que toma las riendas del club . Sucedió a Erik Ten Hag en noviembre pasado después de que el holandés fue despedido debido a un bajo rendimiento al comienzo de su tercer mandato. Amorim trabajó en gran medida con un equipo heredado y solo podría unirse a un puesto 15 en la clasificación de la Premier League la temporada pasada, pero él Esta vez esperará más éxito después de recibir el apoyo completo de la junta este verano.

El hombre de 40 años ha traído una serie de caras nuevas, incluidas Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko, y esperará que ofrezcan la potencia de fuego que su grupo se perdió la temporada pasada. Pero con una victoria, un empate y una pérdida de su apertura de tres juegos, Amorim esperará más consistencia cuando United regrese a la Premier League el domingo para competir contra City en el Derby de Manchester.