Tuve que llamar a Rubén Amorim después de lo que había hecho el técnico del Manchester United. Me quedé completamente en shock.

Rubén Amorim recibió una llamada de uno de sus jugadores después de que este incumpliera su promesa de utilizarlo más a menudo en el primer equipo.

Rubén Amorim tiene la costumbre de dejar a los jugadores desilusionados (Imagen: Getty Images)

Rubén Amorim dejó atónito a uno de sus exjugadores tras un brutal giro de 180 grados. El técnico del Manchester United ha tenido numerosos enfrentamientos en Old Trafford, peleándose con estrellas como Marcus Rashford y Alejandro Garnacho.

Para este hombre de 40 años, ponerse del lado equivocado de los extremos parece casi una rutina. El talento brasileño Arthur Gomes quedó tambaleante después de que Amorim esencialmente le prometiera un puesto titular, pero semanas después revirtió su decisión mientras todavía estaban en el Sporting.

Amorim había fichado a Gomes en 2022, impresionado por sus deslumbrantes actuaciones con el Estoril de la Primeira Liga. Al final de la temporada 2022/2023, Amorim llamó personalmente a Gomes para asegurarle que él era fundamental en sus planes y le dijo que «contaba con él» para la próxima campaña.

Pero cuando Gomes regresó de sus vacaciones dos semanas después, todo había cambiado. “Recibí una llamada del director del club, quien me dijo que Rubén Amorim había cambiado de opinión y que iba a cambiar la táctica del equipo”, dijo Gomes en el podcast Futebol no Mundo de ESPN.

«Me dijo que era un jugador que tenía que jugar y no me vio ni en el primer equipo ni en el banquillo. En ese momento me quedé estupefacto. Dos semanas antes había dicho una cosa y ahora no me van a utilizar mucho».

Enojado y confundido, Gomes llamó a Amorim, pero el técnico confirmó lo que el director del club ya le había dicho. “Dije que no intentaría hacerle cambiar de opinión”, explicó Gomes. “Le agradecí el tiempo que pasé con él y fui a ver qué podía hacer [in terms of leaving]».

Rubén Amorim le dijo a Arthur Gomes que era una gran parte de sus planes en el Sporting, pero cambió de opinión apenas dos semanas después. (Imagen: Getty Images)

Un mes después, Gomes fue vendido al Cruzeiro. Ahora tiene 27 años y juega en el Dynamo de Moscú con el objetivo de demostrar que es capaz de brillar en un club europeo de primer nivel.

La experiencia de Gomes ofrece una visión reveladora del enfoque de Amorim en la gestión humana. Inicialmente, el técnico portugués le ‘colmó’ de elogios, infundiéndole confianza y una fuerte ética de trabajo. Pero su cambio táctico se sintió como una traición tal que efectivamente obligó a Gomes a cortar lazos.

«mi debut [for Estoril] Estaba contra el Sporting. Ruben Amorim dijo que me quería allí [at Sporting]. Dijo que desde mi primer partido en Portugal nunca me había quitado los ojos de encima”, recordó.

Gomes dejó el Sporting unas semanas después de enterarse del cambio de Amorim (Imagen: Getty Images)

“Cuando llegué, el primer día, Rubén me llamó a su oficina y me dijo: ‘Te voy a presionar todos los días, te voy a exigir mucho, estoy seguro’. Me colmó de elogios y me dio mucha confianza.

Uno de los momentos más destacados de la etapa de Gomes en el Sporting fue su debut en la Liga de Campeones, donde salió del banquillo y marcó un fantástico gol contra el Tottenham. «Estaba eufórico y muy feliz de estar en el banquillo en la Liga de Campeones», dijo.

«Amorim me llamó, fui y casi nadie se dio cuenta de que entré por la euforia que había en el estadio. Ni siquiera mi esposa, que estaba sentada en las gradas», recuerda. Sobre el gol en sí, añadió: «Fue increíble».