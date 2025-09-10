Andre Onana saldrá del Manchester United en unos pocos días mientras se prepara en Trabzonspor prestado para la temporada después de que United Senne Lammens había firmado a Royal Amberes

Andre Onana está listo para convertirse en miembro de Trabzonspor (Imagen: Shaun Brooks – Camera Sport a través de Getty Images)

La transferencia de la Premier League Vandar ha estado cerrada durante más de una semana, pero el Manchester United ha seguido siendo difícil trabajar en acuerdos sobre acuerdos.

United logró hacer algunos ajustes al equipo de Ruben Amorim y complementar al equipo del equipo cuando llegaron Matheus Cunha, Benjamin Sesko y Bryan Mbeumo, mientras Rasmus Hojlund se fue.

Los resultados incluso fueron facilitados para Antony, Jadon Sancho, Marcus Rashford y Alejandro Garnacho después de que se decidió que no tenían futuro en Old Trafford, aunque con más préstamos de los planeados.

Si bien United tiene que esperar a un nuevo centrocampista central, Carlos Baleba todavía parece estar en la agenda, pueden realizar una compañía útil con Penters de transferencia que se abren en otro lugar.

La fecha límite en Turquía cae el 12 de septiembre con fiestas súper mentirosas que aún resultan estar ocupadas en los últimos días que su mercado permanece abierto. Y eso ofrece a United una serie de posibilidades oportunas para ver a más jugadores irse.

Andre Onana es probablemente la partida más controvertida y busca un cambio a Trabzonspor. El Internacional de Camerún es el acuerdo con un movimiento de préstamo estacional en un intento de jugar más fútbol de primer equipo después de la llegada de Senne Lammens.

Trabzonspor cubrirá los salarios completos de Onana y el portero también recibirá un aumento salarial debido a la tasa de impuestos de Turquía 20 por ciento para los jugadores en el Super Lig.

Tyrell Malacia también podría hacer el viaje a Turquía. El defensor holandés no vio que su préstamo se mudara al PSV Eindhoven de forma permanente y vio un cambio de préstamo a Elche colapsado al final de la ventana de transferencia.

El jugador de 26 años ya se ha despertado este verano de Turquía y Arabia Saudita. La ventana de transferencia de este último permanecerá abierta hasta el 23 de septiembre.

Acame Sam Mather Academime también sacó a los redactores de Turquía este verano, junto con Alemania y Suecia. United esperaba acordar una salida permanente para el jugador de 21 años, pero un préstamo, con la obligación de comprar, también podría ser posible en esta etapa.

Otros jugadores de transferencias aún se abren, donde pueden surgir oportunidades posibles, son Grecia (12 de septiembre) y Serbia (17 de septiembre).

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.