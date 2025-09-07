Manchester United Transfer más nuevo con Andre Onana conectado a un movimiento de préstamo a Trabzonspor

Tyrell Malacia del Manchester United (Imagen: Getty Images)

El Manchester United puede haber empaquetado todos sus ingresos para la ventana de transferencia de verano, pero algunos jugadores aún podrían venderse en los próximos días.

United agregó la arquera Senne Lammens hasta el día de la fecha límite, con el belga que se suma a los llegadas atacantes de Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, más el joven Leon más joven, mientras que Ruben Amorim rediseñó a su equipo hasta la fecha límite del 1 de septiembre.

Y aunque los clubes de la Premier League ya no pueden obtener nuevas caras por la puerta después de que la ventana está cerrada a principios de esta semana, todavía hay oportunidades para vender estrellas no deseadas a clubes cuyas ventanas nacionales permanecen abiertas. Y United podría beneficiarse de la posibilidad de hacerlo.

La ventana en Turquía permanecerá abierta hasta el 12 de septiembre, con Andre Onana conectada a un cambio de préstamo a Trabzonspor, donde, según los informes, el hombre de 29 años en carretera.

El internacional de Camerún todavía tiene que comenzar un partido de liga y la llegada de Lammens ha agregado más capas de competencia en el Departamento de Cadeping Unido.

No es solo Onana quien está bajo presión, donde Altay Bayindir también recibe críticas en las primeras semanas de la campaña. Comenzó con los tres partidos de la Premier League, pero ha cometido errores contra el Arsenal y Burnley y tiene que convencer por completo.

Aunque United probablemente no dejará que ambos guardianes se vayan, el internacional de Turquía Bayindir también se ha asociado con una mudanza a su país de origen este verano.

Mientras tanto, el defensor no deseado Tyrell Malacia permanece en Old Trafford después de su préstamo al lado español Elche Lates colapsó en la ventana.

El jugador de 26 años es otro que podría sellar una salida unida en los próximos días, con una posibilidad de cambio a Turquía.

La ventana en Arabia Saudita todavía tiene muchos días para correr, que se cerrará el 23 de septiembre.

Varios equipos de la Premier League han aprovechado la voluntad de los clubes de la Liga Saudita en la voluntad de gastar mucho en el talento en los últimos años. Darwin Núñez fue el jugador más alto en dejar un club inglés para saudí este verano.

Según los informes, el defensor del United Harry Maguire es buscado por clubes en la liga profesional saudita, pero cada salida para el internacional inglés en las próximas semanas parece poco probable.

Otras ventanas abiertas son Grecia (12 de septiembre) y Serbia (17 de septiembre).

