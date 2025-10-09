Tres objetivos de transferencia del Man United que podrían resolver el problema de Joshua Zirkzee

El delantero del Manchester United Joshua Zirkzee podría abandonar Old Trafford durante el mercado de fichajes de enero tras un comienzo de temporada difícil.

Se ha sugerido que Joshua Zirkzee se marchará en enero y, si lo hace, Man Utd tendrá que tomar medidas. (Imagen: CameraSport a través de Getty Images)

El Manchester United parecía haber resuelto sus problemas de ataque en la ventana de transferencias de verano, ya que Ruben Amorim apuntó al delantero para realizar mejoras importantes.

Si bien Rasmus Hojlund, Marcus Rashford, Antony, Jadon Sancho y Alejandro Garnacho se fueron, se entendió que el United quería quedarse con Joshua Zirkzee. La explicación para esto era sólida.

Zirkzee siguió teniendo un mejor desempeño a medida que avanzaba la temporada 2024/25. Desde una innoble eliminación temprana contra Newcastle en Navidad hasta convertirse en uno de los delanteros más confiables de los Rojos al final de esa temporada, ha sido un cambio notable para el holandés.

La esperanza era que Zirkzee comenzara su segunda temporada en el club. Quizás lo desplegarían más profundamente en los roles número 10 o sería una alternativa consistente a Benjamin Sesko cuando fuera necesario.

En cambio, fue pasado por alto y jugó sólo 74 minutos en la Premier League. El Daily Mail entiende que esto contribuyó a que Zirkzee quisiera «dejar el club de Old Trafford» en enero, ya que su objetivo es ganar minutos significativos para la Copa del Mundo.

Sin embargo, si Zirkzee se marcha, habrá que sustituirlo. Con eso en mente, HOMBRE Deportes ha analizado tres opciones que el United podría considerar para sustituir al internacional holandés;

Un robo de la Premier League

Posiblemente la opción más probable de las tres sea intentar convencer a Jean-Philippe Mateta para que se una al United. El delantero del Crystal Palace fue una revelación en la máxima categoría inglesa y marcó catorce goles en la Premier League la temporada pasada.

También tendría una presencia física e imponente en lo alto del campo, lo que claramente encajaría con el delantero deseado por Amorim. A Mateta solo le queda un año de contrato con Palace en el apogeo de esta temporada, por lo que la tarifa también sería potencialmente razonable.

A Jean-Philippe Mateta se le ha relacionado con un traslado a Old Trafford. (Imagen: Eddie Keogh/Getty Images)

Mateta está valorado en £26 millones por Transfermarkt, que sería exactamente la cantidad que el United querría gastar en un delantero centro. ¿Pero será visto él, de veintitantos años, como «demasiado mayor» para el proyecto de Sir Jim Ratcliffe?

El acuerdo de intercambio

Alternativamente, el United podría intentar fichar a un jugador de un club que quiera a Zirkzee, por cierto. Se dice que la Juventus valora mucho al holandés debido a su paso por el Bolonia y, según The Daily Mail, está interesada en ficharlo en enero.

Si este fuera el caso, se perdonaría a Ineos por plantear la posibilidad de fichar a Dusan Vlahovic a cambio. El internacional serbio parece destinado a abandonar Turín tras el estancamiento de las negociaciones contractuales.

Dusan Vlahovic parece destinado a dejar la Juventus en enero o el próximo verano. (Imagen: Grzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket vía Getty Images)

Se cree que la Juve buscaba al jugador de 25 años para firmar un nuevo contrato con condiciones más bajas, pero fue rechazado. Con su contrato expirando en 2026, Vlahovic se ha destacado con cuatro goles en ocho partidos.

Sin embargo, se cree que el Bayern de Múnich está interesado en que eventualmente reemplace nuestra tercera opción en la lista…

El movimiento impensable

Puede que sea poco probable, pero no se puede negar que el United lleva mucho tiempo interesado en Harry Kane. No ha perdido un paso en el Bayern, pero existe la sensación de que tiene asuntos pendientes en la Premier League.

Se ha descartado un acuerdo en enero, pero si Kane informa al Bayern de su deseo de irse en enero, el United podría intervenir en el verano por una tarifa reducida de £56,7 millones. Sin embargo, este precio de ganga viene con salvedades para los Rojos, especialmente el Tottenham.

Kane sería un gran golpe para sustituir a Joshua Zirkzee si quiere dejar el Bayern de Múnich. (Imagen: Getty Images)

Se cree que los Spurs pueden igualar cualquier oferta por Kane si así lo desean. Si siguieran el enfoque del United, los Rojos podrían estar en problemas. Sin embargo, es imposible decir si al delantero le gustaría volver a su antiguo club o si preferiría afrontar un nuevo desafío.

De cualquier manera, definitivamente debería estar en el radar del United.

