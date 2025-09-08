Tres luminarias que se tocaron como el juicio de Grimsby vs Man United alcanzó después de la condena rota

Recordamos a algunos de los partidos anteriores en fútbol que se jugaron de manera controvertida, mientras que el Manchester United recibe su juicio de Grimsby Town después de una derrota de la Copa Carabao.

Grimsby Town no tiene que jugar al Manchester United nuevamente después del campo del jugador no intencionado Clarke Oduor (Imagen: Shaun Botterill, Getty Images)

Una de las noches más históricas de Grimsby Town fue arrojada a la incertidumbre después de que tuvieron un jugador no cerrado. Los Marineros se enfrentaron a los gigantes de la Premier League Manchester United en casa en la segunda ronda de la Copa Carabao el mes pasado.

En escenas asombrosas, Grimsby ganó una victoria de 12-11 sobre los penaltis sobre los Red Devils de Ruben Amorim, después de darle una ventaja de 2-0 al final de la segunda mitad. Siguieron un lanzamiento y escenas de pura alegría, pero el equipo de la Liga Dos más tarde admitió un error importante en el campo de Clarke Oduor, una nueva firma que no estaba registrada a tiempo.

Grimsby informó su propio error y lo atribuyó a un error administrativo. Aunque Oduor perdió su castigo en el tiroteo, hubo llamados a los desvalidos para ser expulsados ​​del torneo o para encontrar una repetición al menos.

Pero ninguno de estos será considerado, por lo que el club será golpeado por el EFL con una multa de £ 20,000. Afortunadamente, pueden considerarse a sí mismos, porque ahora estamos investigando casos raros en el pasado donde las competiciones se han jugado bajo circunstancias controvertidas.

Charlton Athletic vs Doncaster Rovers

Charlton Athletic vs Doncaster Rovers tuvo que jugarse en el valle debido a una búsqueda de agua buscada con agua (Imagen: Steve Bardens, Getty Images)

En agosto de 2013, el partido de Charlton con Doncaster en el valle se quedó durante el descanso debido a una búsqueda de agua buscada con agua, a pesar de que los ladrones lideraron 3-1. Las lluvias de lluvia dificultaron que las circunstancias comenzaran y el árbitro Lee Collins inicialmente suspendió el juego después de 26 minutos.

Reanudan el juego, pero Collins gobernó las condiciones que son demasiado peligrosas para continuar durante el descanso, en las que el gerente de Doncaster, Paul Dickov, describió cómo el juego se declaró «shamólico».

Para empeorar aún más, la repetición se restableció en noviembre con los puntajes a 0-0 cuando Charlton ganó una victoria por 2-0, a la gran frustración de Dickov cuando su equipo cayó al puesto 20.

Arsenal vs Sheffield United

En febrero de 1999, Sheffield United estaba frente al Arsenal en la quinta ronda de la Copa FA en Highbury y con el nivel de partido en 1-1 después del ataque de Patrick Vieira y el ecualizador de Marcelo para los Blades, el partido en el caos descendió. El arquero de Sheffield United, Alan Kelly, ha puesto el baile en contacto para permitir que su compañero de equipo lesionado Lee Morris obtenga ayuda médica.

Los visitantes esperaban que el Arsenal les diera posesión después del reinicio, lo que Ray Parlour planeaba hacer, pero el debutante Nwankwo Kanu tenía varias ideas. El atacante nigeriano interceptó el pase de regreso a los cuchillos y Rose Marc Overmars para tomar la delantera.

Steve Bruce se queja del gol de Marc Overmars contra Sheffield United (Imagen: Shaun Botterill, Getty Images)

Condujo a la ira bajo su oposición y al manager Steve Bruce, quien le indicó a sus jugadores que abandonen el campo en protesta. Los Gunners vieron una victoria, pero la controversia tuvo lugar después cuando Arsene Wenger ofreció a las cuchillas una repetición, con la que acordaron. Arsenal ganó la repetida competencia gracias a los goles de Overmars y Dennis Bergkamp.

Senegal vs Sudáfrica

El 10 de noviembre de 2017, Senegal se convirtió en la tercera nación africana que era elegible para la Copa Mundial 2018 al vencer a Sudáfrica 2-0, eliminando a Bafana Bafana. Pero la competencia fue en realidad una repetición de la reunión original en noviembre de 2016 de que Sudáfrica había ganado 2-1.

FIFA fue abolido más tarde por la FIFA después de que el árbitro Joseph Lamptey fuera declarado culpable de manipular el resultado. Lamptey había otorgado una penalización contra Senegal por lo que afirmó que el defensor Kalidou Koulibaly, a pesar de que la pelota había golpeado la rodilla del jugador.

El árbitro Joseph Lamptey fue exiliado de por vida después de sus llamadas poco fiables (Imagen: imágenes de Gallo, Getty Images)

Sudáfrica anotó el penal y luego ganó el partido de clasificación, su única victoria en la ronda final de calificaciones en ese momento. La FIFA dictaminó que Lamptey había violado la regla con respecto a la «influencia ilegal en los resultados del partido».

El organismo administrativo también concluyó que Lamptey fue culpado solo dos minutos después por el segundo gol de Sudáfrica, que declaró que el ghanés «claramente tomó dos decisiones equivocadas, lo que llevó a dos goles marcados por Sudáfrica».

Añadieron: «Él [took] Las decisiones intencionales con el único propósito de facilitar un número mínimo de objetivos para que ciertas apuestas sean exitosas. «Por lo tanto, estaba prohibido por la vida.