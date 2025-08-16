Tres importantes preguntas de Carlos Baleba respondieron mientras el Manchester United toma una decisión de transferencia

Brighton se enfrentará a Fulham y al entrenador en jefe Fabian Hurzeler fue optimista en su conferencia de prensa para el futuro OD Manchester United White Carlos Baleba para el futuro OD Manchester United White

Brighton -Manager Fabian Hurzeler fue entrevistado sobre Carlos Baleba (Imagen: YouTube/Oficial de Brighton & Hove Albion FC)

El jefe de Brighton, Fabian Hurzeler, se le hicieron muchas preguntas sobre el objetivo del Manchester United, Carlos Baleba, mientras su equipo se está preparando para competir contra Fulham. Está convencido de que el jugador de 21 años, que se cree que tiene más de £ 100 millones, seguirá siendo apreciado este verano.

Aunque ya se despiden de más de £ 200 millones para fortalecer la línea delantera de Ruben Amorim con el trío Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko, los Red Devils ahora quieren estimular sus rangos en el medio campo. El joven camerunés de las gaviotas está en la cima de la lista corta del club y, según los informes, el contacto se hizo la semana pasada.

Antes de que Brighton inicie su nueva temporada contra Fulham el sábado, al entrenador en jefe Hurzeler le hicieron una serie de preguntas sobre Baleba. Las noticias de la tarde de Manchester Investiga cómo les respondió, incluida una actitud alcista hacia el futuro del joven.

Ahora se cree que United ha decidido posponer un movimiento para el jugador de 21 años debido a tantos £ 100 millones más apreciación. El interés debe extenderse el próximo año, y aunque no se ha perdido toda esperanza, las fuentes senior en el club creen que un acuerdo en esta ventana es poco probable antes del 1 de septiembre.

El camerunés es contratado a Brighton hasta 2028. Con Moises Caicedo, que se muda al Chelsea hace solo dos años por un récord de £ 115 millones de £ 115 millones en circunstancias comparables, las gaviotas tienen una cifra de parque de pelota que exigir.

De todos modos, en los pensamientos de Hurzeler, cada movimiento para el costoso Baleba ciertamente tendrá que esperar la finalización de esta próxima temporada de la Premier League. Esto es lo que dijo sobre el objetivo Unido el viernes, porque se respondieron tres preguntas importantes …

United ya ha pasado un gran camino este verano en Mbeumo, Sesko y Cunha (Imagen: Getty)

¿Qué tan seguro estás de que Carlos Baleba sea un jugador de Brighton que llegue al final de la ventana?

Hurzador: «Muy, entero, muy seguro [that he will not leave]. Sí. Esta es solo mi convicción. «

¿Cómo trató Carlos Baleba con esta especulación?

Hurzador: «No vi ningún cambio en él. ¡Solo se cambió el cabello, así que creo que ese fue el único cambio que ha hecho en las últimas dos semanas! Pero en general parece estar en un lugar realmente bueno.

El centrocampista apareció este mes como un objetivo unido (Imagen: Getty)

«Lo disfruta con sus compañeros de equipo. Le gusta ser un jugador de Brighton. Está muy agradecido de haber logrado el progreso que hizo la temporada pasada. Así que no he visto un gran cambio».

¿Jugará Carlos Baleba contra Fulham?

Hurzador: «Él es una opción para comenzar mañana, sí. Ahora solo tengo que nombrar dos nombres [out injured]. Es un gran cambio en comparación con la temporada pasada. Así que muchas gracias a mi personal médico por mis fisio

«Lo hicieron muy bien en el verano, por lo que los únicos jugadores no están disponibles Adam Webster y Solly March, son a largo plazo.

«No sé el horario claro sobre ellos, pero todos los demás jugadores están disponibles. Por lo tanto, es un gran cambio y un cambio positivo, y espero que se mantenga así».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.