Tres formas en que Man United podría jugar contra Newcastle sin Bruno Fernandes y Kobbie Mainoo

El Manchester United se enfrenta a una crisis de lesiones en el mediocampo antes de su choque del Boxing Day contra el Newcastle en Old Trafford.

Se espera que Kobbie Mainoo y Bruno Fernandes se pierdan el partido del Manchester United contra Newcastle en el Boxing Day. (Imagen: PETER POWELL/AFP vía Getty Images)

La suerte del Manchester United con las lesiones parece estar agotándose en las últimas semanas. Rubén Amorim tuvo la suerte de no tener demasiados problemas de forma al inicio de la temporada. Sin embargo, en el período más activo de la temporada, los Rojos lucen débiles.

La ausencia de la Copa Africana de Naciones (AFCON) era esperada, pero las lesiones de Harry Maguire y Matthijs de Ligt están durando más de lo que Amorim esperaba inicialmente. Si bien Leny Yoro, Lisandro Martínez y Ayden Heaven han reemplazado a sus compañeros de equipo, la profundidad del equipo del United se pondrá a prueba nuevamente en este período festivo, esta vez en el mediocampo.

Antes de la derrota del Aston Villa, Amorim explicó que Kobbie Mainoo había sufrido un problema en la pantorrilla durante el último entrenamiento antes del viaje a Birmingham. La duración de su ausencia no estaba clara en ese momento, pero ahora es una gran preocupación debido a la ausencia de Bruno Fernandes.

El capitán del United sufrió una lesión en los tejidos blandos durante la derrota ante Villa y fue sustituido en el descanso. Amorim debería explicar más sobre el estado físico de Fernandes durante su conferencia de prensa en Nochebuena, pero al menos visitará Newcastle el Boxing Day.

Con esto en mente, HOMBRE Deportes ha analizado tres formas en que United podría trabajar con el dúo creador de juego durante este período festivo y más allá, si fuera necesario.

Dúo defensivo

Lo único que salva al United es que Casemiro está de vuelta y disponible para el partido contra el Newcastle. El brasileño fue sancionado por la derrota ante el Aston Villa, pero su regreso significa que volverá al once titular el viernes por la noche.

Una asociación con él es cuestionable y si Amorim decide quedarse en el equipo sin Fernandes, que perdió ante Villa, Manuel Ugarte podría ser el jugador a su lado en el medio. El uruguayo ha tenido problemas desde que llegó a Old Trafford y su nivel no logró mejorar durante la ausencia de Casemiro en Villa Park.

En este sistema, Ugarte sin duda tendría el papel protagonista, siendo Casemiro el jugador más creativo. El jugador de 33 años tiene un buen rango de pases en su casillero, pero está claro que no tiene la misma amenaza que Fernandes o Mainoo en ese rol.

La primera opción de Rubén Amorim sin Bruno Fernandes podría permitir a Manuel Ugarte conservar su puesto

Nuevo rollo de montaje

Alternativamente, United podría optar por dejar a Mason Mount nuevamente en el defensa central junto a Casemiro. Mount se parece más a Fernandes que a Casemiro o Ugarte.

Esta ha sido su mejor temporada con la camiseta del United y está empezando a dar resultados a tal punto que se ha hecho un nombre en el Chelsea. Si Amorim le diera a Mount este nuevo rol, el inglés tendría que ser sustituido en la posición número 10.

Una opción obvia sería convocar a Joshua Zirkzee al once inicial. Sería un momento de cierre de círculo para el holandés después de que fuera abucheado tras ser sustituido en la primera parte contra el Newcastle en Navidad la temporada pasada.

Ruben Amorim puede optar por dejar a Mason Mount en el pivote y llamar a Joshua Zirkzee

Acad opción emmy

La opción comodín para el United sería introducir al joven Jack Fletcher en el once inicial contra el Newcastle. Sería cuestión de arrojar al joven de 18 años al fondo y esperar que nade.

Sin embargo, los Rojos tienen un historial de confiar en los jugadores juveniles. Erik ten Hag lo hizo por necesidad con Mainoo y resultó ser la elección correcta.

Después de haber debutado en la Premier League el domingo, un inicio en el Boxing Day puede no ser la opción sensata para el jugador, Amorim o el club.