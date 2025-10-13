Tres estrellas del Manchester United prueban una teoría alternativa al veredicto de Rasmus Hojlund

Rasmus Hojlund, cedido por el Manchester United, estuvo entre los goles del domingo cuando anotó el primer gol de Dinamarca en la victoria de Grecia por 3-1 en la clasificación para la Copa del Mundo.

Rasmus Hojlund ha redescubierto el instinto goleador que lo atrajo al Manchester United mientras estaba en Atalanta. (Imagen: Getty Images)

No es la primera vez que un jugador del Manchester United abandona Old Trafford y recupera su forma lejos de las presiones de la Premier League.

El último jugador en disfrutar de esa nueva vida es Rasmus Hojlund, que destacó con Dinamarca durante el parón internacional. En 2024, Hojlund no marcó ni un solo gol con la selección danesa.

En marzo consiguió su primer gol con el danés desde octubre de 2023 y su forma se ha disparado desde que dejó el United. Ha marcado cuatro goles y una asistencia para su país esta temporada, sumándose a los cuatro en seis partidos que ha marcado con el Napoli desde que dejó el United para ir a la Serie A.

Esta forma ha llevado a su manager internacional Brian Riemer a sugerir por qué cree que Hojlund se está beneficiando de su nuevo entorno. «El hecho de que ahora esté en un equipo que funciona bien y tenga jugadores a su alrededor que se enorgullecen de hacer el bien a los demás ayuda a determinar el resultado para un delantero como Rasmus, que necesita mantenimiento», dijo Riemer a TipsBladet.

Ahora bien, su valoración no es del todo errónea. Por momentos la temporada pasada parecía que los Rojos eran sólo un equipo de individuos y Hojlund esencialmente vivía de las sobras.

No había sensación de cohesión y sacrificar la Premier League para centrarse en la Europa League no ayudó y resultó espectacularmente contraproducente. Sin embargo, hay tres estrellas que empiezan a demostrarle al United que la teoría de Riemer es errónea.

Tras la victoria sobre el Sunderland, tanto Altay Bayindir como Matheus Cunha dieron señales de que este grupo de jugadores trabaja por un objetivo común. Ambos hombres fueron eliminados del partido contra los Black Cats y, sin embargo, ninguno recurrió a las redes sociales para anotar puntos baratos o enojarse con el pitido final.

En cambio, felicitaron a jugadores como Senne Lammens y Mason Mount, que ocuparon su lugar en el equipo y celebraron los tres puntos con tanta energía como si hubieran estado en el campo durante 90 minutos. Y este es el tipo de atmósfera que Ruben Amorim está tratando de fomentar, y lo que podría haber ayudado a Hojlund si le hubieran dado la oportunidad de quedarse.

Por supuesto, es necesario que haya una competitividad fundamental dentro del equipo, pero el United no llegará a ninguna parte sin algo parecido a un espíritu de equipo. Los Rojos incluso lo han demostrado adaptando ligeramente su juego para adaptarse a Benjamin Sesko.

Su gol contra el Sunderland llegó gracias a un saque de banda largo de Diogo Dalot en el área. Ese tipo de servicio habría sido un sueño para Hojlund la temporada pasada y no existió.

Los comentarios de Riemer fueron válidos al evaluar al United la temporada pasada. Pero esta campaña Amorim claramente está tratando de cambiar eso y tres Rojos están liderando el camino con esta nueva filosofía.

