Tres estrellas del Man City están en peligro mientras Pep Guardiola enfrenta un escenario de pesadilla

El Manchester City se enfrentará al Nottingham Forest en la Premier League el sábado por la tarde y tendrá la oportunidad de encabezar la tabla antes del partido del Arsenal contra el Brighton.

El Manchester City visita el sábado al Nottingham Forest con el objetivo de ampliar a ocho su racha de victorias en todas las competiciones. Los Blues han reducido a dos puntos la brecha en la cima de la Premier League con el líder Arsenal, alcanzaron las semifinales de la Copa Carabao y están a poca distancia de terminar entre los ocho primeros en la fase de la Liga de Campeones.

El equipo de Pep Guardiola se ha recuperado en las últimas semanas, pero hay un problema potencial en el horizonte en forma de dolor de cabeza por la triple suspensión. Gianluigi Donnarumma ha estado a una amonestación de ser sancionado desde finales de noviembre, mientras que Nico González recibió su cuarta tarjeta amarilla de la temporada en la victoria sobre el West Ham la última vez. El capitán Bernardo Silva también está a una advertencia de ser sancionado.

Esto significa que otra amonestación para cualquiera de los tres jugadores conllevará una suspensión de un partido. Eso sería un problema particular en el caso de González, dada la falta de opciones alternativas en el centro del campo, con Rodri y Mateo Kovacic fuera. El City también echaría de menos la presencia de Donnarumma, como ha sido su forma desde que firmó este verano, aunque James Trafford es un sustituto capaz, mientras que Bernardo ha sido una parte integral del City.

La buena noticia para los aficionados del City es que el viaje a Sunderland el día de Año Nuevo es el punto final de cinco amonestación que llevaron a la suspensión. Si Donnarumma, Bernardo y González pasan los próximos dos partidos sin tarjeta amarilla, solo recibirán una sanción si han recibido 10 tarjetas amarillas en los primeros 32 partidos de la temporada de la Premier League.

Una tarjeta amarilla para cualquiera de los tres en Forest el sábado significaría que se perderían el partido contra el Sunderland, mientras que si alguno de los tres recibiera una tarjeta amarilla en el Estadio de la Luz se perdería el partido en casa contra el Chelsea el próximo fin de semana.