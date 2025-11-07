Tres cosas se notaron durante el entrenamiento del Manchester United, incluida la última lesión

Man United viajará al Tottenham Hotspur este fin de semana en su último partido antes del parón internacional de noviembre.

Los jugadores del Manchester United entrenan en Carrington (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

La selección del Manchester United continúa con sus preparativos para el partido de la Premier League contra el Tottenham Hotspur.

El United llega al partido con una racha invicta de cuatro partidos después de tres victorias y un empate. Los Spurs han tenido una semana mixta después de recuperarse de la derrota ante el Chelsea con una victoria contra el FC Copenhague.

El equipo de Ruben Amorim sabe que una temprana victoria en el norte de Londres les llevará al segundo puesto de la Premier League, aunque sea temporalmente.

HOMBRE Deportes Miró cómo van los preparativos para la competición:

actualización de kone

En agosto, Sekou Kone se rompió la cuenca del ojo durante un partido de la Copa de la Liga Nacional contra Tamworth. Debido a la falta de una ambulancia de apoyo, el partido tuvo que ser pospuesto y hubo preocupación por la salud del centrocampista defensivo.

Afortunadamente, su lesión no fue tan grave como parecía al principio y el United confiaba en que Kone se recuperaría por completo.

El joven de 19 años fue visto entrenando esta semana después de un breve cameo en la victoria de la selección sub-21 sobre Notts County en el Trofeo EFL.

Sekou Kone ha estado filmando en el gimnasio esta semana mientras continúa su recuperación.

La recuperación de Martínez continúa

Otra vista bienvenida en el gimnasio de Carrington fue la de Lisandro Martínez continuando su recuperación de una lesión. El argentino se recupera actualmente de una lesión del ligamento cruzado.

Amorim insistió en que Martínez quería viajar al Bosque el pasado fin de semana, pero se tomó la decisión de no incluirlo en la convocatoria. Si no está en el equipo contra los Spurs, hay muchas posibilidades de que pueda regresar después del parón internacional si no hay contratiempos en su recuperación.

Lisandro Martínez continúa su recuperación

¿León una opción en el futuro?

En las últimas semanas se ha debatido mucho sobre el papel del lateral izquierdo. Diogo Dalot ha sido la primera opción en las últimas semanas, pero no parece cómodo.

Su competidor es Patrick Dorgu, pero también lo ha pasado mal esta temporada. El Noticias de la noche de Manchester informó esta semana que el club está buscando aumentar los minutos de Diego León en los partidos de la academia mientras busca ponerse al día, y fue visto entrenando esta semana.

Si Dalot y Dorgu no logran impresionar en el rol de lateral izquierdo, ¿podría León ser reincorporado al equipo de la jornada poco después de haber jugado cuatro apariciones en el banquillo esta temporada?