Tres cosas se notaron durante el entrenamiento del Man United: el joven estuvo nuevamente involucrado porque faltaban tres jugadores

El Manchester United entrenó en Carrington el viernes por la mañana antes de su regreso a la Premier League contra el Everton la próxima semana.

Rubén Amorim supervisó el entrenamiento del Manchester United en Carrington antes de su rueda de prensa previa al Everton. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

La mayor parte del equipo del Manchester United estuvo entrenando en Carrington el viernes en preparación para la visita del Everton a Old Trafford el lunes por la noche. Los jugadores estaban de buen humor mientras se dirigían a un brillante pero brillante campo de entrenamiento esta mañana.

Antes del inicio de la sesión, Rubén Amorim organizó una carrera con guantes que se ha convertido en una parte habitual de los entrenamientos. Entre los responsables se encontraban Matthijs de Ligt, que jugó como titular en su primer partido internacional con Holanda desde 2024 durante el descanso, y Senne Lammens, que jugó con Bélgica tras un comienzo impresionante en Old Trafford.

Una vez finalizada la formación del equipo, podría comenzar la formación real. HOMBRE Deportes Echamos un vistazo a tres cosas que nos llamaron la atención durante la sesión previa a la visita del Everton el lunes por la noche.

Faltan tres jugadores

Tres jugadores estuvieron notablemente ausentes del entrenamiento de esta mañana. Kobbie Mainoo no viajó al norte de Londres para el parón internacional debido a un golpe y volvió a estar ausente el viernes, aunque pudo entrenar el sábado.

Había más preocupación por los otros dos ausentes. Harry Maguire «no estaba listo» para participar en la sesión y no se dio un cronograma sobre cuándo podría regresar a entrenar.

En cuanto a Benjamin Sesko, Amorim lo descartó tras faltar a los entrenamientos. “Estará fuera por algunas semanas”, dijo Amorim. «No sé por cuánto tiempo, pero no es tan grave, hay que tener cuidado con él».

Harry Maguire recibe tratamiento antes de ser sustituido por Leny Yoro ante el Tottenham

La recuperación de Martínez continúa

Un impulso bienvenido hizo que Lisandro Martínez continuara su regreso. Parecía más que cómodo en el campo y parece más cerca que nunca de regresar al equipo de la jornada.

Cuestionado sobre el argentino durante su rueda de prensa, Amorim se mostró cauteloso a la hora de dar una fecha para su regreso. Dijo: «Siento que Licha casi puede jugar. Tenemos que tener cuidado, tendrá dificultades en los primeros minutos, pero está claramente en una mejor posición que hace dos semanas».

Lisandro Martínez se acerca a su regreso al primer equipo

Los más jóvenes vuelven a participar

Después de que Mainoo se perdiera el viaje a Tottenham, Jack Fletcher tuvo la oportunidad de viajar con el equipo para el partido. Amorim dijo antes del partido que no quería perder el notable récord de 88 años de un graduado de la academia en el equipo de la jornada, pero confiaba en que Fletcher, si fuera llamado, podría hacer un trabajo.

Se nota que el joven se siente cómodo con los jugadores del primer equipo, ya que fue visto bromeando con Noussair Mazraoui durante el entrenamiento. Esta será una buena señal para el entrenador en jefe del United mientras se prepara para que la academia desempeñe un papel más importante a medida que los jugadores se dirigen a la Copa Africana de Naciones.

«Es una preocupación, pero ya lo sabíamos. Hay una oportunidad para otros jugadores. También tenemos la Sub-21 y tenemos que enviar un mensaje en ese momento, así que ya veremos», dijo Amorim cuando se le preguntó sobre la inminente pérdida de jugadores.

«Pero, por supuesto, no es ideal porque son muy importantes en nuestro equipo y no tenemos un equipo largo, pero nuevamente, nuestra academia es para estos momentos y estarán listos para ellos».