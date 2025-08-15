Tres clubes de la Liga de Campeones rechazaron la oportunidad de fichar a Alejandro Garnacho del Manchester United

Alejandro Garnacho todavía está en Man United, mientras que los clubes se acercan a las últimas dos semanas de la ventana de transferencia de verano.

Garnacho no apareció para United durante la pretemporada

Tres clubes de la Liga de Campeones decidieron no mudarse este verano para el lanzador de Manchester United Alejandro Garnacho.

El Arsenal, el Tottenham Hotspur y el Atlético de Madrid hicieron la debida diligencia en Garnacho antes de que decidieran explorar otras opciones para fortalecer su ataque.

Las espuelas y el Arsenal están interesados en firmar el talismán del Palacio Crystal Ebeeechi Eze y el Arsenal ya han reclutado el extremo Noni Madueke de Chelsea. Los Spurs han mantenido discusiones sobre la posible compra de Savinho en el Manchester City.

El Atlético, el ex club de Garnacho, consideró firmar el internacional de Argentina, pero compró su compañero de ala Alex Baena de Villarreal.

Chelsea sigue siendo los corredores frontales para firmar a Garnacho. Los agentes de Garnacho, Carlos Cambeiro y Enrique de Lucas, visitaron Chelsea durante la ventana de transferencia de enero y los Lucas jugaron para los ganadores de la Copa Mundial del Club en la temporada 2002-03.

El entrenador en jefe de United, Ruben Amorim, le dijo a Garnacho que podía irse en mayo. Amorim no estaba contento porque Garnacho, de 22 años, despertó dudas sobre su futuro y se quejó de su descenso al banco inmediatamente después de la derrota final de la Liga de la Europa contra Tottenham.

Amorim retiró a Garnacho y Marcus Rashford en solo su séptimo juego que estaba a cargo de Manchester City el 15 de diciembre. Amorim no estaba contento con lo inyente que estaba Garnacho cuando se preparó contra Victoria Plzen en la Europa League tres días antes.

«Creo [with] Garnacho, puedes entender y puedes ver, él es talentoso, es un niño realmente talentoso «, dijo Amorim el mes pasado». Y a veces las cosas no funcionan. No puedes explicar qué es.

«Pero tengo la sensación, creo que está claro que Garnacho quiere algo más con un liderazgo diferente. Y puedo entender eso. Así que creo que no es un problema.

«A veces te adaptas a un hombre, tienes la conexión. Otras veces quieres un nuevo desafío. Así que tratamos de hacer todo correcto para todas las partes. Para el club, al entrenador y los jugadores. Así que es algo natural en el fútbol».

Garnacho jugó por última vez para United en Hong Kong

Garnacho pagó una cena de equipo por medio de disculpas después de ir directamente al túnel después de su primera mitad de reemplazo en la derrota en casa de la ciudad de Ipswich en febrero.

Después de que United regresó de su gira después de la temporada por Kuala Lumpur y Hong Kong, Garnacho publicó una historia de Instagram en honor a su regreso del viaje de seis días. Un mes después, Garnacho se puso una camisa de Aston Villa con el nombre de Rashford y la publicó en su cuenta de Instagram.

Las fuentes de United han ido al hermano de Garnacho, Roberto, también ha causado conmoción con varias erupciones en las redes sociales.

Garnacho no viajó en la gira de pretemporada por los Estados Unidos a través de los Estados Unidos en medio de su deseo de irse y le dijeron que tenía que informar al primer equipo del equipo en el complejo Carrington del club en un momento separado.

Desde que United en 2020 Garnacho de la Academia del Atlético de Madrid ha firmado, ha realizado 144 actuaciones y anotó 28 goles. Garnacho decidió el triunfo de la Copa Juvenil FA de United contra Nottingham Forest en 2022 y estaba en la hoja de puntaje contra el Manchester City en la final de la Copa FA en 2024.

Después de que Garnacho hizo su debut en el primer equipo bajo Ralf Rangnick en abril de 2022, fue llamado ese verano en el equipo de la pretemporada de Erik Ten Hag de la pretemporada. Diez HAG no jugó a Garnacho en uno de los cuatro partidos de United Friendly Tour después de llegar tarde a una reunión de equipo.

Garnacho había informado en realidad antes de la temporada de lo esperado ese verano, después de haber representado a Argentina en el torneo Toulon. Hizo todo su debut en el United contra el Sheriff del FC en la Europa League en octubre de 2022.