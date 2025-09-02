Tres agentes libres Manchester United pueden firmar como Ruben Amorim claramente después de la prioridad

El nuevo hombre UTD transfiere noticias con ingresos posibles, incluso después de que se cierre la ventana de verano.

El entrenador en jefe del hombre Utd Ruben Amorim puede sumergirse en el mercado de agentes libres. (Imagen: (Martin Rickett/PA -wire)))

La ventana de transferencia de verano ahora está oficialmente cerrada y para el Manchester United ha sido en gran medida un éxito. Matheus Cunha y Bryan Mbeumo llegan como jugadores con la Premier League, mientras que Benjamin Sesko tiene un techo muy alto, pero también puede tener un impacto inmediato.

Diego Leon, generalmente para el futuro, también firmó con la arquera Senne Lammens, quien participó el día de la fecha límite para resolver un problema claro entre los palos. El mediocampo fue otra posición prioritaria para Ruben Amorim y, a pesar del interés en Carlos Baleba, Angelo Stiller y varios otros, United no ha realizado ninguna sesión de firma en esa área.

Con Manuel Ugarte y Kobbie Mainoo aparentemente fuera de favor, la asociación favorita del mediocampo de Amorim hasta ahora es esta temporada, el capitán Bruno Fernandes al lado de Casemiro.

Aunque el período comercial ahora está cerrado, United aún puede traer un nuevo centrocampista central, pero eso, por supuesto, requerirá que se sumerjan en el mercado de agentes libres.

Dicho esto, según Transfer Market, Las noticias de la tarde de Manchester No ha visto a tres jugadores más cercanos a los que no están contratados en un club que puede firmar a United como problemas en la sala de máquinas para Amorim.

Josh Brownhill

Sin lugar a dudas, la mejor opción disponible es el ex capitán de Burnley Josh Brownhill. Aparentemente, el jugador de 29 años tomó una serie de decisiones sorprendentes, incluida la rechazo de la posibilidad de convertirse en el jugador mejor pagado en Turf Moor, junto con los enfoques de Wolves y Leicester City.

Como parece ahora, está disponible y puede ser el complemento perfecto para el centro del campo para United, especialmente porque tiene experiencia en la Premier League. ¡Incluso llegó a través de su famoso sistema de academia!

Josh Dasilva

El ex hombre de Brentford, Josh Dasilva, es otro hombre que encaja en esa categoría después de haber jugado 48 veces en la máxima categoría de Inglaterra. A los 26 años tiene muchos años en el juego, a pesar de perder un año y medio con una lesión en la rodilla que requirió cirugía.

A pesar de su contrato en el estadio de la comunidad GTech que expiró el verano pasado, continuó recuperándose de la gran lesión en el campo de entrenamiento del club. No está claro cuánto tiempo se necesita, pero es un movimiento un poco libre de riesgo para que United agregue otro cuerpo en el centro del campo para esta temporada.

Christian Eriksen

Este sería un trato para que United lo haga, ¡pero no se puede excluir absolutamente nada!

Christian Eriksen dejó el club hace unos meses cuando se fue su contrato.

Es muy poco probable que un regreso, pero necesitaría un tiempo mínimo para establecerse y necesitaría amorim un cuerpo necesario en el medio del campo. El ex -Tottenham -Man – ahora 33 – Más de 100 actuaciones para United aparecieron durante dos temporadas en el club.

