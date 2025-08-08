Manchester City registrará a Palermo el sábado, pero Rodri no está en el equipo mientras se recupera de un informe de lesiones que sufrió en la Copa Mundial de Clubes

Rodri ha sufrido una lesión en la víspera de la nueva temporada de la Premier League

Pep Guardiola confirmó que el Manchester City no verá a Rodri hasta después del descanso internacional en septiembre después de que tuvo un revés en la Copa Mundial del Club.

El español se enfrentó a Al Hilal en los últimos 16, pero sufrió un problema en la ingle en lo que Guardiola describió como una «gran lesión».

Según lo informado por el Manchester Evening News Esta semana, Rodri generalmente trabaja individual, ya que los jugadores regresaron a la Academia de Fútbol de la Ciudad la semana pasada.

Participó en las últimas dos sesiones, pero no fue incluido en el equipo para viajar a Palermo este fin de semana y no estará listo para jugar durante 90 minutos contra Wolves.

El gerente de la ciudad todavía tiene la esperanza de que el globo de o el ganador pueda aparecer contra Wolves, Spurs y Brighton, pero no espere nada como la mejor versión de Rodri hasta después del descanso internacional. Hasta ese momento se trata de protegerlo en lugar de exponerlo.

«Rodri mejora, pero tuvo una gran lesión en el último partido contra Al Hilal. Ha entrenado mejor en los últimos días, con suerte después de que el descanso internacional sea cuando estará realmente en forma», dijo.

«Esperemos que pueda jugar durante unos minutos en estos juegos, pero lo importante es que no tiene dolor porque no queremos que este Rodri vuelva lesionado.

«Intentamos desesperadamente evitar eso. Ha entrenado las dos últimas sesiones con nosotros y eso es bueno».

Rodri es uno de los cuatro jugadores que se han quedado en casa para no correr riesgos con su estado físico. Phil Foden, Josko Gvardiol y Claudio Echeverri no están completamente en forma.

Foden y Gvardiol querrán comenzar con lobos, aunque el futuro de Echeverri aún se desconoce en medio de interés de préstamos y demasiados transportes no gay para que la ciudad se registre en su equipo de la Liga de Campeones. Guardiola dijo que Foden tiene un golpe, pero no lo mantiene fuera del juego de los Wolves con una semana para recuperarse.

