Transferencias de enero, preguntas de Antoine Semenyo, Rayan Ait-Nouri – Man City respondió

Sus preguntas sobre el Manchester City quedan respondidas mientras nuestro redactor jefe del City, Simon Bajkowski, profundiza en las últimas noticias de la ventana de enero.

Nunca faltan temas para discutir sobre el Manchester City, ya que los hombres de Pep Guardiola buscan competir en cuatro competiciones esta temporada después de la decepción del año pasado. Lo cubrimos en cada partido y conferencia de prensa, pero también sabemos que suceden muchas cosas a su alrededor.

Por eso iniciamos periódicamente sesiones de preguntas y respuestas con nuestro redactor principal Simon Bajkowski.

Esta semana miramos hacia la ventana de transferencia de enero y más allá, con el City considerando un posible movimiento por Antoine Semenyo en medio de la competencia de Liverpool y United y también planeando para más tiempo. Aquí están las respuestas y volveremos la próxima semana con otras preguntas y respuestas.

La ciudad está en una excelente posición. Pero para ganar la Liga, la Copa FA, la Copa de la Liga y la Liga de Campeones total o parcialmente se necesitan refuerzos. Es necesario un defensor. a través del stand17

Para empezar, más una afirmación que una pregunta, pero me gusta la convicción. En los últimos meses has sentido (y visto) que el City tiene un excelente once inicial, pero un descenso significativo cuando los jugadores clave descansan. Eso es de esperarse hasta cierto punto, pero cuando piensas en algunos de los equipos que lograron las mayores cosas con Guardiola, el equipo fue significativamente mejor. Rayan Ait-Nouri debe desafiar a Nico O’Reilly cuando regrese de la AFCON, John Stones debe ponerse y mantenerse en forma, y ​​Abdukodir Khusanov debe encontrar la forma que mostró contra United y Arsenal a principios de temporada. Todo esto acercará al City, pero está lejos de ser seguro. Como informamos recientemente, el City está mirando a Marc Guehi, pero eso es antes del verano y el Liverpool podría hacer huelga en enero.

Pensamientos sobre Ait-Nouri, hacia dónde vamos con él y qué papel importante le ves desempeñar, especialmente en la carrera por el título, charliemcc vía sitio web

Su fichaje se consideró fantástico cuando se incorporó y lució muy bien en su debut contra el ex club Wolves (sí, un equipo de los Wolves que sólo tiene dos puntos después de 17 partidos, pero pregúntenle a Matheus Nunes lo difícil que puede ser regresar a Molineux). Sufrió una grave lesión en un mal momento y desde entonces ha sido mantenido fuera del equipo por la fuerza de la naturaleza de O’Reilly. Ait-Nouri debería verlo como temporal, pero es el jugador mayor, por lo que debería aprovechar más oportunidades cuando entre al equipo. Creo que su precio significa que no hay grandes expectativas sobre él, y si puede desempeñar un papel como titular en algunos partidos y saliendo del banquillo en otros, será una primera temporada valiosa, como aprenderá con Guardiola.

cuando exactamente Rodri ¿regresar? ¿Deberíamos fichar a alguien durante la ventana de transferencias de enero? a través de arif1540 en el sitio web

Rodri regresa cuando todos piensan que Rodri es lo suficientemente fuerte como para regresar. Después de varios intentos fallidos de regresar, se optó por un enfoque más cauteloso. Guardiola hizo un comentario a finales de diciembre cuando se le preguntó a principios de este mes, pero es probable que ya se haya encontrado una serie de juegos para reintroducirlo. Cuando regrese, le llevará algún tiempo recuperar la velocidad máxima.

Sin embargo, me sorprendería que el City reforzara su centro del campo en enero. Antoine Semenyo se encuentra en una situación activa en la que el City es uno de varios clubes importantes que buscan aprovechar una cláusula de rescisión y se necesitan decisiones sobre los cedidos Claudio Echeverri (que definitivamente necesitará un nuevo club) y Jahmai Simpson-Pusey (que probablemente necesitará un nuevo club), pero no estoy seguro de que valga la pena agregar millones a su tarifa de transferencia para jugadores como Elliot Anderson o Adam Wharton para intentar ficharlos en enero.

Tengo curiosidad por ver si Oscar Bobb, Rico Lewis y Kalvin Phillips estarán incluidos en los planes del Manchester City. Oscar Bobb ha demostrado claramente su potencial, pero parece que ha perdido el rumbo debido a una serie de desafortunadas lesiones. a través de LeeTaxxxx en el sitio web.

Sí, la situación de Bobb es una verdadera lástima. A principios de la temporada pasada parecía que iba a tener un impacto real antes de romperse la pierna, y realmente no ha demostrado lo suficiente desde que regresó. Han sido unos meses muy perjudiciales para él, ya que quedó enganchado en el descanso de la derrota del Leverkusen, quedó fuera de las convocatorias posteriores y también fue criticado por su entrenador noruego. Algo tiene que cambiar con Bobb y puede haber interés en darle un nuevo comienzo porque, como usted dice, el potencial está ahí.

Kalvin Phillips no forma parte de los planes del City desde hace algún tiempo, apenas desde su incidente en el que volvió a ganar peso en Navidad. Guardiola mencionó una lesión cuando se le preguntó por él durante la eliminatoria de la Copa de la Liga de Brentford, pero debería buscar un movimiento si puede. Forest quería a Rico Lewis en el verano, pero eso parece más bien regresar en el verano, si todavía lo quieren después de que su director de fútbol se mude a Newcastle.

Los defensores centrales suelen ser mayores y no lo suficientemente rápidos para jugar en la «línea alta» de Pep contra contraataques rápidos. El único rápido, Khusanov, no fue utilizado en esa posición. Y aunque los tres centrocampistas (Silva, González y Reijnders) lo han hecho bien, ¿qué pasa si uno de ellos se lesiona y Rodri y Kovacic siguen de baja? Sé que a Pep le gustan los equipos pequeños, pero un equipo pequeño y las lesiones no son compañeros de cuarto fáciles. Creo que el City necesita tanto un central como un mediocampista si quiere competir por los títulos en las cuatro competiciones. a través de bobmcfan en el sitio web

Eso es justo, pero creo que si tus tres opciones de defensa en el mediocampo se lesionan, tendrías derecho a pensar que la suerte no estuvo de tu lado y que fue una situación anormal. El de Kovacic ciertamente lo era, aunque Guardiola ya había advertido desde hacía tiempo que Rodri no volvería a su mejor nivel hasta el Mundial.

La lista de lesionados ha seguido creciendo y hay dos jugadores fuera de la AFCON que probablemente se perderán otras cuatro o cinco semanas. Sin embargo, como dije, Guehi es visto como alguien para el verano si todavía está disponible y, como ha demostrado el City, conseguir una buena cobertura para uno de los roles más difíciles del equipo no es fácil.

Para convertirse en la fuerza que alguna vez fue, el City definitivamente necesita otro central, quizás Guehi, y un mediocampista defensivo como Anderson. Semenyo sería útil, pero no imprescindible. Es probable que Stones y Silva se vayan el próximo verano (y con suerte tanto Phillips como Kovacic), pero con los dos fichajes mencionados, el City tiene las cosas bajo control. El City está bien cubierto en el mediocampo ofensivo y en ataque. El único jugador que no puede ser cubierto es Haaland, ya que ningún jugador importante llega al City sólo para sentarse en el banquillo. Su tapadera tendrá que venir desde dentro de la Academia. a través de mancityboy en el sitio web

Esta pregunta se salta el resto de esta temporada y pasa directamente a la planificación futura para el próximo verano, por lo que puede quedar al final. Parece que el City necesita ambas posiciones y por eso hay interés tanto en Guehi como en Anderson y Wharton. Será interesante ver qué sucede con Omar Marmoush, ya que ha tenido problemas esta temporada después de lucir tan bien el año pasado, por lo que tiene más que ofrecer para desafiar a Haaland o jugar junto a él. En lo que respecta a la cantera, Divine Mukasa es quien más tiene el pie en la puerta y su flexibilidad posicional permite a Guardiola jugar de falso nueve con él o Rayan Cherki o Phil Foden.