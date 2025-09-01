Transferencia del día de la fecha límite de último minuto de Man United que costó £ 38 millones y los fanáticos deleitados

El regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United en 2021 fue una de las transferencias más sensacionales en la historia de la Premier League, pero no fue hasta la planificación de

El regreso de Cristiano Ronaldo fue el material de la fantasía (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

Pocas transferencias competirán la emoción y los vítores que el regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United ha liderado el día de la fecha límite de transferencia.

En el verano de 2021, después de que se completaron los emocionantes ofertas para Raphael Varane y Jadon Sancho, parecía que United estaba a punto de recibir un éxito desgarrador, porque la leyenda del club Ronaldo estaba lista para regresar de la Premier League.

El hombre de 36 años estaba fuertemente conectado a un cambio a los rivales locales Manchester City. Los Red Devils, sin embargo, hicieron un secuestro de último minuto con el agente de la Juventus y Ronaldo, Jorge Mendes, mientras que los íconos del club Sir Alex Ferguson y Rio Ferdinand llamaron al jugador para dejarlo de la ciudad.

Lo que siguió fue un shock de que el ganador de cinco veces del globo de OR aparentemente había realizado un giro en U para unirse al equipo de Ole Gunnar Solskjaer 2 años después de su partida para el Real Madrid, donde comenzó a establecerse como uno de todos los tiempos. Para muchos seguidores significaba que el sueño regresa y simbolizaba un regreso al viejo United, que estaba muy desaparecido desde la jubilación de Ferguson en 2013.

El espectacular movimiento de Ronaldo llegó con un primer precio de £ 13 millones, pero fue de £ 38 millones al considerar las £ 385,000 por semana que ganó durante las 64 semanas posteriores que pasó en Manchester.

A pesar del hecho de que era una gran suma para un jugador a mediados de la tercera edad, todavía representaba una reducción salarial de las £ 500,000 por semana que había elegido en la Juve.

Manchester United secuestró la reubicación potencial de Ronaldo a sus rivales de la ciudad (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

En pocas palabras, los seguidores no estaban preocupados porque se apresuraron a tener el nombre de la superestrella portuguesa en la parte posterior de sus camisas desde 2021/22 impresas en una gran emoción. Una asociación emocionante entre la leyenda del club Solskjaer había asegurado la campaña anterior, y ahora trajeron al anotador de goles más mortal del fútbol.

Ronaldo se dio cuenta de confirmar su transferencia, mientras dijo: «Manchester United es un club que siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón, y estoy abrumado por todos los mensajes que he recibido desde el anuncio del viernes.

«No puedo esperar para jugar en Old Trafford para un estadio completo y ver a todos los fanáticos nuevamente. Espero ir con el equipo después de las competiciones internacionales, y espero que tengamos una temporada muy exitosa».

Ronaldo firmó originalmente en Old Trafford en 2003 y se transformó de un talento prometedor en una superestrella global durante los próximos seis años, encontrando la red más de 100 veces para los Red Devils y ayudando a United a reclamar tres títulos de la Premier League, junto con la Liga de Campeones.

El regreso del ícono portugués fue como un sueño para la mayoría de los seguidores. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

Después de su regreso, ganó su legendario no. 7 suéter y lo encontré justo durante su segundo debut contra Newcastle. Se produjeron más huelgas cuando supo 24 en todas las competiciones, aunque sus contribuciones resultaron no tener sentido cuando United luchó contra la mala forma y Solskjaer recibió sus Marsorders al principio de su primera temporada.

Ronaldo ha pasado a dos jefes interino que hacen campaña, en Michael Carrick y Ralf Rangnick, a medida que su frustración con el deterioro del club se hizo cada vez más claro. Se dice que la superestrella portuguesa intenta orquestar una partida, pero no tuvo éxito antes de que cerrara la ventana, con United bloqueando su salida.

La llegada de Erik Ten Hag como gerente permanente en el verano de 2022 ofreció la posibilidad de una pizarra limpia hasta que parecía que el holandés no otorgaría a su experimentado delantero privilegios especiales. El veterano fue omitido de la pérdida de Manchester Derby para los rivales locales Manchester City, lo que condujo a un debate generalizado.

Diez Hag insistió en que mantuvo a Ronaldo en el banco de reemplazos fuera de respeto «, porque United corrió 4-0 en una fila. Luego le pidió a Ronaldo que entrara como reemplazo tres minutos antes del final de la victoria de Tottenham, quien se negó a hacer el atacante.

El segundo mandato de Ronaldo en United no fue como habría planeado (Imagen: Stu Forster/Getty Images)

Ronaldo luego marchó el túnel y dejó Old Trafford para el último silbato, una decisión que luego reconoció que lo sentía. Diez HAG respondió a esa erupción excluyendo por un partido antes de mencionar a Ronaldo como capitán para las próximas cuatro reuniones.

Sin embargo, la decisión de Ronaldo ya se ha tomado. Antes de la Copa Mundial 2022, participó en una entrevista explosiva con Close Ally Piers Morgan, en la que criticó tanto a diez HAG como al ex jefe Rangnick.

El delantero afirmó que el United lo «traicionó» y también afirmó que diez HAG había intentado sacarlo del club.

United respondió cancelando su contrato, limpiando el camino para su transferencia a su equipo actual, Al-Nassr, en enero de 2023, y una de las sesiones de firma más importantes y emocionantes del club con una nota amarga.