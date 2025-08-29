Transferencia de Kobbie Mainoo Fast como Man United Exit -seos despejados después del veredicto de Ruben Amorim

Manchester United -Midfielder Kobbie Mainoo se enfrenta a un futuro incierto en Old Trafford con la estrella inglesa que lucha por jugar con Ruben Amorim esta temporada

Kobbie Mainoo permanece junto con una reubicación del Manchester United antes del día de la fecha límite de transferencia (Imagen: George Wood/Getty Images)

Kobbie Mainoo estará vinculado este verano con una reubicación del Manchester United.

Mainoo se rompió como uno de los talentos más brillantes de Europa bajo Erik Ten Hag en 2023/24. El mediocampista anotó en la Copa FA de United en el Manchester City antes de recibir una llamada al equipo inglés de Gareth Southgate para la Eurocopa 2024, donde comenzó en la final contra España.

Pero el jugador de 20 años ha luchado por jugar desde que Ruben Amorim reemplazó a Ten Hag en Old Trafford en noviembre del año pasado. La Academia de Reds graduados tiene que comenzar esta temporada para los hombres de Amorim en la Premier League y luchó como la mayoría de sus compañeros de equipo en la derrota de la Copa de la Liga de Choques el miércoles en Grimsby Town.

A continuación encontrará una descripción general de los últimos informes sobre el futuro de Mainoo en M16.

Unido

Las noticias de la tarde de Manchester Entiende que United tiene la resistencia que deja Kobbie Mainoo antes de que la ventana de transferencia se cierre el lunes por la noche. Mainoo ha indicado que su deseo de ir prestado antes de la fecha límite de las 7 pm del 1 de septiembre, pero las fuentes de United dicen que no pueden permitirse perderlo.

Las fuentes admiten que United se mudaría a un centrocampista si participan y dejaría que Mainoo participe en otro club en las próximas 80 horas.

Visualización de amorim

Amorim no se sentiría atraído por el futuro de Mainoo en la conferencia de prensa del viernes para United Face Burnley el sábado.

«Hasta que sea oficial, no puedo decir mucho», dijo. «Quiero kobbie [Mainoo] Quedarse.

«Tiene que luchar por su lugar. Necesitamos Kobbie. Entiendo que los jugadores que no están jugando en este momento están decepcionados. Tienes que pelear durante la semana».

Reclamo de Mainoo

Se dice que Kobbie Mainoo está interesado en Napoli este verano. El espejo afirman que los campeones italianos tienen un contrato de cuatro años que está esperando al centrocampista de 20 años.

Y Mainoo le ha dicho a los jefes de United que quiere ir a la Serie A, para un acuerdo permanente. Pero United, consciente del impresionante impacto de otros rechazos, Scott McTominay, habría bloqueado el movimiento hasta ahora.

Informes de Madrid

El Real Madrid y el feroz rival, el Atlético de Madrid, pertenecería a uno de los pesos pesados ​​europeos, monitoreando a Mainoo en medio de la constante incertidumbre en torno a su futuro en Old Trafford. Según Mike Keegan Van de Daily Mail, eso afirma que los Gigantes de La Liga se han unido a la lista de clubes de la Premier League que pesan un movimiento para la Academia Unida.

El informe afirma que un préstamo de una manguera estacional interesaría a ambos clubes españoles, con el internacional de Inglaterra luchando por jugar al tiempo de juego bajo Ruben Amorim.

Contrato Último

Mainoo tiene dos años más sobre el acuerdo que firmó cuando tenía 17 años, con su contrato que expira en 2027, aunque United tiene la opción de un año extra.

Cuando se le preguntó recientemente sobre el futuro de Mainoo en el club, Amorim declaró que se debió al director de Voetbal Jason Wilcox para acordar nuevas condiciones con los jugadores. «Esa parte está en Jason, por lo que él es nuestro jugador», dijo Amorim. «Tiene un contrato, no he oído hablar de eso».

