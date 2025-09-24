Transferencia de hombre Utd dada ’10 del 10 ‘por la ex estrella del Arsenal que cerró el acuerdo

Manchester United firmó a Senne Lammens en la fecha límite de transferencia Día de Royal Amberes y el director deportivo del lado belga, Marc Overmars, discutió el acuerdo

Marc Overmars negoció con el Manchester United (Imagen: Joris se refiere/Agencia BSR/Getty Images)

Marc Overmars cree que Royal Amwerp ha logrado alrededor de 10 de las 10 actividades de transferencia al completar la venta de Senne Lammens al Manchester United.

El director técnico del equipo belga cree que su equipo produjo asuntos fenomenales al obtener costos saludables para el portero y Mahamadou Doumbia durante la ventana de transferencia de verano.

United pagó £ 18 millones por los servicios de Lammens después de un inicio de temporada no en marcha para los guardianes Altay Bayindir y Andre Onana, este último finalmente se prestó a Trabzonspor.

Lammens, de 23 años, tiene que actuar frente a Ruben Amorim, que solo es lo suficientemente bueno para un lugar entre los reemplazos contra el Manchester City y el Chelsea.

Y la ex estrella del Arsenal Overmars cree que su equipo ha hecho un trabajo fantástico, a pesar de perder su primera opción en el día de la fecha límite de transferencia.

«Si tiene cero euros para gastar en las últimas dos temporadas y desde ese punto de vista recauda 45 millones de euros, obtendrá un 10 en el mundo de los negocios», dijo Overmars Las últimas noticias.

Lammens tiene que aparecer antes de que aparezcan los demonios rojos (Imagen: 2025 Manchester United FC)

«Donde por su dinero, así se llama. Tenemos a Senne por cero euro y doumbia para cuatrocientos mil. Eso es diferente de invertir 18 millones y esperamos salir de él. Hemos sido creativos».

Según Overmars, el merecido ganancias saludables no siempre proviene de United, porque el holandés reveló que Lammens no estaba destinado a Old Trafford al comienzo del último día de la ventana.

«Cuando el Manchester United Senne Lammens quería, dijimos;» Escucha, no somos Brighton o Brentford, con quienes tienes que negociar durante semanas. «Con nosotros, las cosas tienen que moverse rápidamente», dijo Overmars.

«Con el Manchester United comenzamos como perdedores el día de la fecha límite. Tuvimos un acuerdo con Aston Villa, pero Martínez todavía tuvo que irse y Senne no quería ir allí. Solo entonces Man United hizo una primera oferta. Bajo que Aston Villa. Cuatro horas después finalmente llegamos a un acuerdo».

A principios de este mes, si Bayindir era el nuevo Unido No.1 sobre Lammens, Amorim dijo: «No, nadie tiene un lugar que sea su lugar. Todos tienen que pelear. Todos luchan por un lugar.

«Solo trato de ganar juegos e intento ver la mejor opción para ganar el próximo juego.

«Entonces, al final de la temporada, podría ser otro equipo en el campo. Todos intentamos ganar juegos. Tratando de obtener las mejores conexiones para jugar mejor y finalmente ganar puntos».

