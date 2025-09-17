Transferencia de Carlos Baleba de Man United Hoop después de £ 666 millones de impulso

Fue un comienzo de temporada difícil para el Manchester United, pero su esperanza de gastar más dinero en objetivos de transferencia en el futuro, aparentemente se le ha dado un gran impulso

Se supone que Carlos Baleba está en la lista interesada de Manchester United (Imagen: 2025 Getty Images)

La esperanza del Manchester United para firmar a Carlos Baleba es estimulada por sus recientes resultados financieros.

Los Red Devils recientemente revelaron los resultados de su período de negociación del cuarto trimestre para el año que finalizó el 30 de junio de 2025. Los campos en el campo han sido difíciles en el lado de Ruben Amorim, que era convincente 3-0 derrotado por la ciudad de Manchester en el Derby el domingo.

Sin embargo, el club todavía está comercialmente en un alto nivel después de una facturación del cuarto trimestre para el año, alcanzaron £ 164 millones, por lo que sus ingresos para el año se llevaron a un récord que rompe £ 666.5 millones. El club también confirmó que estas cifras las han llevado a una posición favorable cuando se trata de las reglas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League (PSR).

Este será un gran impulso para sus ambiciones de hacer un nuevo movimiento para Brighton & Hove Albion -Midfielder Baleba. Los Red Devils vieron un movimiento para el centrocampista central poco después de agregar a Benjamin Sesko a su nueva línea del frente, que ahora también incluye a Bryan Mbeumo y Matheus Cunha.

Sin embargo, después de que Brighton había colocado un alto precio, se supone que era de alrededor de £ 100 millones, en su cabeza, United atrajo su interés por el momento.

Pudieron regresar para el jugador de 21 años en 2026, porque el centro del campo del club era una debilidad sorprendente. United también está vinculado a un movimiento para Crystal Palace -Midfielder Adam Wharton como alternativa.

Debido a sus resultados financieros positivos, United tendrá una crema de retiro de PSR que se puede colocar en la dirección de un movimiento para Baleba.

El CEO Omar Berrada dijo que comentarios sobre los resultados financieros de los Rojos, el CEO dijo: «Si bien nos establecemos en la temporada 2025/26, estamos trabajando duro para mejorar el club en todas las áreas. En el campo estamos contentos con las adiciones que hemos hecho a nuestros primeros equipos del primer equipo de nuestros hombres y mujeres en el verano, mientras construimos a largo plazo.

Berrada (izquierda) estaba entusiasmado con los resultados trimestrales de United (Imagen: AFP o licenciantes)

«Fuera del campo venimos de un período de cambio estructural y de liderazgo con una organización renovada y simplificada que está equipada para lograr nuestros objetivos deportivos y comerciales.

«También estamos invirtiendo para mejorar nuestra infraestructura, incluida la finalización de la reurbanización de £ 50 millones de la construcción del primer equipo de nuestros hombres en Carrington, a tiempo y en el presupuesto, después de inversiones anteriores en las instalaciones de nuestros equipos para mujeres, para crear un entorno de clase mundial para nuestros jugadores y personal.

«Mientras tanto, la planificación sigue siendo nuestra ambición de desarrollar un nuevo estadio en el desarrollo Old Trafford Como parte de una regeneración transformacional de la comunidad circundante. Para haber generado ingresos récord durante un año tan desafiante para el club, la resiliencia que es una característica de Manchester United .

Amorim está luchando por encontrar una solución para la lucha del mediocampo United (Imagen: 2025 Camera Sport)

«Nuestra empresa comercial sigue siendo fuerte, porque continuamos entregando productos y experiencias atractivas para nuestros fanáticos, y el mejor valor para nuestros socios. A medida que comenzamos a sentir los beneficios de nuestro programa de reducción de costos, existe un considerable potencial para mejorar el rendimiento financiero, lo que a su vez respalda nuestra prioridad convincente: el éxito en el campo».

United está luchando en el centro del campo durante el tiempo de Amorim en el club. Principalmente usó Bruno Fernandes junto a Casemiro y Manuel Ugarte, mientras que el talento de la Academia United Kobbie Mainoo tuvo que competir directamente con el capitán del club por un lugar al lado.

Los Red Devils reciben al Chelsea en Old Trafford el sábado por la noche antes de viajar a Brentford en su próximo partido de la Premier League.