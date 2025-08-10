‘Trabajé gratis y ayudé a Amad y Alejandro Garnacho a jugar para Man United’

La noticia de Manchester Evening se encuentra con el ex Manchester United U23 y el jefe de Salford City, Neil Wood.

Neil Wood ha manejado el Manchester United Sub-23 y Salford City

Neil Wood es elogiado por Fergie, entrenado junto a Roy Keane y despedido por Gary Neville.

Llegó y entrenó en la Academia de Manchester United, jugó edificios dañados en Bosnia en medio de la guerra y ahora divide las tareas de entrenamiento entre Trinidad y el equipo masculino de Tobago y el equipo nacional femenino de Canadá.

No encontrarás muchas personas con más conexiones unidas que madera. Pasó más de dos décadas en Old Trafford, lo contó todo antes de dejar su papel como gerente bajo los 23, donde jugó un papel en el desarrollo de Amad, Alejandro Garnacho y Anthony Elanga, por nombrar solo unos pocos, para ser Salford City -Beckham, Ryan Neville Navid y David Nicky.

Después de sus ex alumnos de United, después de solo 18 meses, se convirtió en el protagonista, una decisión de que Wood todavía era pesada, recibió a Gary Neville y Giggs que enviaron mensajes después de su renuncia, afirmando cuán impresionantes eran el estilo de fútbol y las sesiones de entrenamiento.

«Gary Neville dijo que era el mejor fútbol que había visto en Salford y Giggsy miró el entrenamiento todos los días y dijo que le gustaría haber jugado en cada sesión de entrenamiento», dice Wood, chat con el Manchester Evening News Sobre un café en Southmchester.

«Es una actividades comerciales, pero estoy bastante seguro de que si me hubiera quedado, habría sido bueno. Para mí necesitaba un poco de paciencia.

«La primera temporada fue realmente exitosa. Los propietarios me pidieron que creara un estilo de juego, reuniera la cultura del club y mejore a los jugadores y al equipo, eso es exactamente lo que hice. Nos encontramos con la semi -final contra Stockport (perdiendo las penalizaciones).

«Había pasado un año construyendo un estilo de juego y en el segundo año quería construir sobre él. Pero se trajeron algunos jugadores que no encajaban en el estilo.

«En ese momento (Gary) estaba el CEO de Neville, pero luego dio un paso atrás y Nicky Butt se hizo cargo y luego Ryan Giggs entró como director deportivo. Siempre fueron en el vecindario y de una manera de apoyo. Pero todos ven el juego de manera diferente, había todos los diferentes tipos de jugadores, por lo que es simplemente normal en diferentes jugadores.

Desde entonces, Wood ha jugado un papel con el equipo de mujeres canadienses, junto con la ex jefa femenina Casey Stoney del Manchester United, y el equipo masculino de Trinidad y Tobago, donde Dwight Yorke es el entrenador principal.

Esos dos trabajos significan que el pasaporte ve mucha acción, mientras que puede estar preparándose para una Copa Mundial para hombres el próximo verano, una Copa Mundial para mujeres el año y luego los Juegos Olímpicos de 2028.

«Fue un nuevo desafío y un nuevo entorno que realmente disfruté», dice Wood sobre su trabajo inusual.

Neil Wood durante una sesión de entrenamiento de la Academia Manchester United

«Experimento diferentes torneos, la preparación y la entrega, que no tienen mucho tiempo con jugadores, jugadores que provienen de diferentes países, todos los niveles diferentes, todos los cuales juegan diferentes maneras en sus clubes. Siempre hay adaptabilidad e intentan obtener lo mejor de los jugadores que tiene e intentan mejorarlos individualmente y mejorarlos y mejorarlos.

«Siento que he experimentado mucho y eso es parte de la razón por la que he grabado estos nuevos roles. Siempre pienso:» ¿Qué puedo aprender? ¿Qué es diferente? «Tengo la experiencia de pasar en United como un jugador de sufrir malas lesiones, y luego en el entrenamiento».

Fue en United como un mediocampista prometedor que comenzó la carrera futbolística de Wood. Era un niño local, jugó para su club de niños e impresionó a un adolescente talentoso. Se entrenó con el primer equipo a la edad de 17 años y se unió a personas como Roy Keane y Juan Sebastian Veron antes de que las lesiones detuvieran su progreso.

«Salí de la escuela en julio y fui a la pretemporada y en Navidad entrené con el primer equipo», recuerda. «Entrené todos los días el 16/17 con el primer equipo y la velocidad y el nivel fueron increíbles. Luego tuve algunas lesiones que me trajeron hace unos años y para ese momento la gente me había superado un poco y era difícil volver».

En cambio, Wood liberó el tiempo antes de que se fuera permanentemente a Coventry. Pero su hechizo allí y el tiempo posterior en Blackpool y Oldham regularmente vieron lesiones y un tiempo de juego limitado.

Resultó en un movimiento a Sarajevo para unirse a željezničar, un cambio que reveló el amor de Wood por el juego y lo puso en su camino de entrenamiento.

«Finalmente fui a Sarajevo», explica Wood. «I did a year there, but it was the first club since I left United where I was coached. We had a Serbian manager who had worked with Javier Clemente for a long time, the old Spain coach. He worked on the Spanish model and it was not 4-4-2, it was pretty tactical, there was video analysis, he would be a video analysis, he would be a video analysis, he would be a video analysis, he would be a video analysis, he would be a video analysis, he would be a video Análisis, sería un análisis de video, sería un análisis de video, sería un análisis de video, sería un análisis de video, sería un análisis de video, sería un análisis de video, sería un análisis de video, sería un análisis de video, sería un análisis de video, sería un análisis de video, sería un análisis de video, sería un análisis de video, sería un análisis de video.

«Esa fue una gran curva de aprendizaje para mí y estaba muy feliz de haberlo hecho, me abrió los ojos a diferentes maneras. A veces jugué el mediocampo, a veces me quedaba y de repente obtuve la pelota en el espacio y el centavo se fue de las diferentes maneras para jugar al fútbol.

«Ese es lo que encendió mi forma de entrenamiento. Dejé de jugar en Inglaterra porque dejé de disfrutar, las lesiones no me ayudaron a las rodillas, pero cuando entré en el entrenamiento, siempre traté de implementar algo diferente al estilo inglés tradicional.

«Zeljezicar era el club de clase que trabaja de la ciudad, tenían un grupo de fanáticos llamados ‘los maníacos’ que fueron a todas partes.

«Vivía donde podía caminar hasta el estadio. Se podía ver los altos aumentos donde habían sido disparados desde la guerra, pero la gente era muy amable y era una gran ciudad».

Wood regresó a Inglaterra y comenzó a un camino en el entrenamiento, inicialmente trabajando de forma gratuita en Aston Villa con grupos de edad antes de que United llegara a llamar y comenzó a trabajar con una cosecha talentosa de niños que se convertirían en nombres conocidos.

«Cuando volví por primera vez, hice los Onder-14», dijo. «Elanga tenía menos de 13 años, Angel Gomes estaba allí, Rashford estaba en los años 16. Seguí los grupos de edad hasta los 23 años casi con el mismo grupo de jugadores.

«Anthony (Elanga) ir a Newcastle es un gran paso para él, Álvaro (Fernández) que va al Real Madrid, es genial para él y su familia».

Wood trabajó con Amad cuando se mudó por primera vez a Old Trafford, junto con Garnacho, mientras le daba a Shola Shoretire y Kobbie Mainoo su primer gusto del fútbol europeo en la liga juvenil.

«Cuando Amad vino por primera vez, no sabíamos demasiado sobre él y él tenía un gran precio», recuerda Wood. «Entrenaría con el primer equipo, pero jugaría con los 23. En la carrera, hasta los juegos, entrenaría con nosotros e inmediatamente se podía ver su talento.

«Estaba callado, aprendió el idioma, y no es fácil. A los chicos les gustaba jugar con él, era inteligente e inteligente. Solo necesitaba un poco de tiempo, era muy bien en Sunderland y cuando regresó, solo esperaste a que tuviera su oportunidad y cuando lo hizo, lo tomó».

El futuro de Amad en United es brillante, porque Garnacho se parece a este verano como el final del camino para él en Old Trafford, algo que Wood siente es una pena.

«Garna» ha tenido talento, algunas elecciones que tomó del campo, puede no haberlo ayudado «, sospecha que Wood sospecha.» Tal vez un poco de inmigración, pero es una pena verlo. Algunas de esas cosas se pueden detener fácilmente, ya sea un poco de educación.

«No es un chico malo ni un chico malo, pero sus elecciones no lo ayudaron. Tiene que concentrarse en su fútbol nuevamente y dejarlo hablar».

Y con eso nuestra conversación concluye. La próxima prueba de madera viene en forma de campaña de Conducción de la Copa Mundial de Trinidad y Tobago el próximo mes. Un viaje que comenzó con el acantilado registrará a Curaçao. El pasaporte está listo.