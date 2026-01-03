«Trabajé con Rubén Amorim, el entrenador del Manchester United me cambió en unos meses»

El entrenador del Man United, Rubén Amorin, ha estado en el centro de atención en Old Trafford desde noviembre de 2024.

Rubén Amorim, entrenador del Manchester United (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

El ex lateral del Arsenal, Héctor Bellerín, ha dicho que le encantaba trabajar con Rubén Amorim en el Sporting, a pesar de pasar sólo media temporada juntos en Lisboa. Antes de mudarse al Manchester United, Amorim tuvo una etapa muy exitosa en Portugal, ganando la liga dos veces con el Sporting y la copa de la liga tres veces con los gigantes portugueses y el Braga.

En enero de 2023, Amorim llevó a Bellerin al Sporting para el resto de la temporada 2022/2023. A pesar de sufrir una lesión durante su estancia en el club y haber disputado solo 13 apariciones con Amorim, el defensor ha insistido en que su tiempo con el técnico del United ha sido nada más que positivo.

En declaraciones a FourFourTwo, el jugador de 30 años dijo: «En cuanto al fútbol, ​​mi etapa en Portugal fue dura, pero aprendí lecciones importantes. Encontré un gran entrenador en Amorim, que para mí forma parte de la nueva escuela de entrenadores.

«Era muy bueno en el lado simple del juego y me gustaron sus ideas como entrenador. Fue realmente bueno aprender de él. Aunque solo fueron unos meses, aprendí muchos conceptos que llevo conmigo hasta el día de hoy». Desde que llegó a Old Trafford en noviembre de 2024, Amorim ha tenido problemas.

En la temporada 2024/25, Amorim optó por sacrificar la Premier League para centrarse en la Europa League con el objetivo de llegar a la Champions League. Sin embargo, la derrota ante el Tottenham en la final supuso una temporada sin fútbol europeo.

Combinado con una salida anticipada de la Copa Carabao, el United pudo concentrarse por completo en la Premier League. Esto ha llevado a una mejor posición en la máxima categoría.

Pero quedan dudas sobre las decisiones de Amorim en juego y su uso de una zaga de tres. Gary Neville fue el último experto en criticar la toma de decisiones de Amorim en el empate contra los Wolves el martes por la noche.

Le dijo a Sky Sports: «Creo que he visto suficiente United en las últimas cinco o seis semanas. He visto seis de sus últimos siete partidos para saber qué se ve bien y qué no, y estoy realmente sorprendido».

«Joshua Zirkzee por la derecha tiene que perseguir casi de atrás hacia la derecha, Diogo Dalot como lateral derecho, Ayden Heaven como central derecho, Patrick Dorgu como lateral izquierdo, donde no está jugando bien. No es tan bueno como en los últimos partidos en los que han jugado en diferentes posiciones y podemos decirlo.

«Creo que eso es lo que piensan los aficionados en este estadio. Están exactamente en el mismo lugar que nosotros».