¿Tottenham vs Man United se transmite por televisión? Detalles de la transmisión en vivo, el canal y el inicio

El Manchester United viajará al Tottenham Hotspur en la Premier League el sábado por la tarde, donde los dos equipos se enfrentarán por primera vez desde la final de la Europa League de la temporada pasada.

Man United vuelve a jugar contra los Spurs el sábado

Tottenham Hotspur recibirá al Manchester United en el inicio temprano el sábado por la tarde cuando los dos equipos que se enfrentaron en la final de la Europa League de la temporada pasada se reencuentren.

Los Red Devils han mostrado signos de resurgimiento últimamente, con tres victorias y un empate en sus últimos cuatro partidos de liga. El equipo de Rubén Amorim ha tenido algunos momentos notables, incluida una victoria por 2-1 sobre el Liverpool en Anfield y una victoria en casa por 4-2 contra el Brighton.

El United estará dispuesto a enmendar la derrota por 1-0 en su anterior encuentro contra los Spurs en la final de la Europa League, que les hizo perderse el fútbol europeo esta temporada. Por otro lado, los Lilywhites llegan al partido tras su derrota por 4-0 ante el FC Copenhague en la Liga de Campeones entre semana, lo que los ha llevado al séptimo lugar en la clasificación europea.

Su último resultado en la Premier League fue una derrota por 1-0 ante el Chelsea, pero con ambos equipos empatados a 17 puntos en la liga nacional, una victoria sería invaluable para cualquiera de los lados.

Aquí, Noticias de la noche de Manchester proporciona toda la información que necesita para ver el partido y quién podría estar presente para ambos equipos el sábado.

¿Cuándo empieza el Tottenham vs Manchester United?

El partido entre Tottenham y Manchester United está programado para el sábado 8 de noviembre y comienza a las 12:30 p.m. El partido se disputará en el estadio del Tottenham Hotspur.

¿Dónde puedo ver el Tottenham vs Manchester United?

El United espera vengar su decepción en la Europa League (Imagen: Michael Steele/Getty Images)

Los seguidores del Reino Unido pueden ver la acción en vivo en TNT Sports 1 y TNT Sports Ultimate, con cobertura desde las 11 a.m. El partido también se puede transmitir en vivo por Discovery+.

noticias del equipo

El United se acerca a recuperar toda su fuerza, con Harry Maguire nuevamente en el banco contra Nottingham Forest. Sólo está descartado para este partido Lisandro Martínez, que evoluciona bien tras una operación de rodilla.

Por otro lado, los Spurs tienen una lista de lesionados cada vez mayor. Lucas Bergvall fue retirado temprano en la derrota por 1-0 ante el Chelsea debido a una conmoción cerebral y su disponibilidad para el inicio temprano sigue siendo incierta.

Se ha confirmado que Thomas Frank no estará disponible para el partido, incluidos: James Maddison (LCA), Dejan Kulusevski (rodilla), Dominic Solanke (tobillo), Ben Davies (bíceps femoral), Radu Dragusin (LCA), Yves Bissouma (tobillo), Archie Gray (gemelo) y Kota Takai (cuádriceps).

