Tottenham hace un anuncio de Sock Daniel Levy mientras Man United y Man City observan en

Daniel Levy fue llevado a la pista después de 25 años como presidente del Tottenham, donde el club de la Premier League confirma las noticias el martes por la noche

Daniel Levy ha renunciado como presidente de Tottenham Hotspur (Imagen: Getty Images)

Daniel Levy ha renunciado a su posición como presidente del Tottenham con efecto inmediato, confirmó el club de la Premier League. Levy estuvo al frente durante casi 25 años y fue el presidente más antiguo de la Premier League.

«Estoy increíblemente orgulloso del trabajo que hice junto con el equipo ejecutivo y todos nuestros empleados», dijo Levy en el sitio web del club. «Hemos convertido este club en un peso pesado global que compite al más alto nivel, más que eso, hemos construido una comunidad.

«Tuve la suerte de trabajar con algunas de las mejores personas en este deporte, desde el equipo de Lilywhite House y Hotspur hasta todos los jugadores y gerentes a lo largo de los años. Quiero agradecer a todos los fanáticos que me han apoyado a lo largo de los años. No siempre ha sido un viaje fácil, pero apoyaré a este club».

Levy había jugado un papel clave en nombrar al nuevo entrenador en jefe de los Spurs, Thomas Frank, después de la partida de Ange Postecoglou a pesar del éxito del club en la Europa League la temporada pasada.

Tottenham anunció la partida de Levy que «no habría cambios en la estructura de la propiedad o los accionistas del club», y Peter Charreston se unió a la junta para asumir un papel recién creado del presidente no ejecutivo.

Una declaración del club fue: «Como parte de su planificación de seguimiento, el club ha hecho una serie de acuerdos senior en los últimos meses. Vinai Venkatesham fue contratado como director ejecutivo, con Thomas Frank como nuestro nuevo entrenador en jefe masculino y Martin Ho como entrenador en jefe para damas. Peter Charreston llegó al nuevo papel de no ecológico».

Charrington elogió las contribuciones de Levy al propagar el club, incluida la construcción de un nuevo estadio y su participación en el fútbol de la Liga de Campeones, que culminó en su final de 2019 contra el Liverpool.

«Me siento muy honrado de convertirme en un presidente no ejecutivo de este extraordinario club y en nombre de la junta quiero agradecer a Daniel y su familia por su dedicación y lealtad al club durante tantos años», dijo Charrington.

«Esta es una nueva era de liderazgo para el club, en y al lado del campo. Reconozco que ha habido muchos cambios en los últimos meses, porque hemos introducido nuevas bases para el futuro.

«Ahora estamos completamente enfocados en la estabilidad y el fortalecimiento de nuestras personas talentosas cruzan el club, dirigido por Vinai y su equipo ejecutivo».

