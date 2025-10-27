‘Tómatelo con calma’ – Jeremy Doku sobre cómo ser un extremo del Manchester City

El extremo del Manchester City Jeremy Doku ha hablado de lo que aprendió al ser entrenado por Pep Guardiola.

Jérémy Doku vs Villarreal

Jeremy Doku dice que lo más importante que aprendió en el Manchester City es cuándo calmarse durante los partidos.

El internacional belga llegó al Etihad en 2023 y tenía la tarea de llenar el vacío dejado por Riyad Mahrez cuando partió hacia un nuevo desafío. El City sabía que Doku era joven y crudo, pero creía que tenía el potencial para convertirse en un extremo de clase mundial.

A Doku le ha tomado tiempo adaptarse a la vida con Pep Guardiola, no ayudado por el hecho de que la forma del equipo desapareció la temporada pasada. También se ha visto afectado por lesiones persistentes, incluido un partido de la Premier League en Ipswich en febrero que lo dejó fuera durante semanas.

Esta campaña ha comenzado de manera alentadora para Doku, con el jugador de 23 años haciendo una actuación espectacular en el derbi de Manchester y continuando en esa forma. Ningún compañero suma más de sus tres asistencias en todas las competiciones y además ha marcado algún gol.

Doku se bautizó y se casó en las últimas seis semanas y, además de los grandes cambios en su vida personal, dice que también aprendió de Guardiola que el enfoque más rápido no siempre es el mejor.

“Hay muchas cosas que aprendo todos los días, pero lo más importante es que cuando llegué era más joven y tenía mucha energía y siempre quise seguir adelante, pero lo que he aprendido es que a veces hay que conocer los momentos del juego para ser más maduro y estar más tranquilo”, dijo.

«Es algo en lo que he mejorado. Seguimos mejorando porque sabemos que todos tienen la calidad para jugar. Si quieres jugar, tienes que estar en el punto en todo momento. Nos presionamos unos a otros de una manera saludable y eso nos hace mejorar cada día».

Doku salió del banco en Aston Villa e hizo que el equipo se viera mejor después de que Savinho y Oscar Bobb tuvieran problemas en las posiciones abiertas el domingo. El joven ha sido el extremo destacado de Guardiola esta temporada y también está desarrollando una asociación más saludable con la máquina de goles del City, Erling Haaland, después de algunos años de no verse con suficiente regularidad.

«Es una máquina. Le encanta marcar goles y siempre marca goles. Siempre tiene hambre. También es su cualidad. Siempre lo ha hecho. No me sorprende cómo lo hace», afirmó.

«Cada jugador quiere ganar los trofeos más importantes y quiere estar en la cima. Todos nos esforzamos por ganar trofeos y competir. Disfruto del juego cuando tenemos el balón la mayor parte del tiempo. Somos un equipo que domina y para nosotros como extremos es agradable tener el balón y poder atacar mucho».

«Todos en este equipo tienen un objetivo y una ambición: todos están motivados para ser la mejor versión de sí mismos».

—

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester City.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de la ciudad uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.