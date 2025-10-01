Marcus Rashford ha impresionado al jefe de Barcelona, ​​Hansi Flick, mientras que el Leenlee de Manchester United quiere continuar su buena forma para el club y la tierra antes de la Copa Mundial del próximo verano

Marcus Rashford ha disfrutado de un avivamiento en forma desde que se ha prestado en el Manchester United este verano (Imagen: Getty Images)

El jefe de Barcelona, ​​Hansi Flick, elogia al manchester United -Loaner Marcus Rashford.

El jugador de 27 años fue enviado a Barcelona en Barcelona en julio después de que el jefe de los Rojos, Ruben Amorim, dejara en claro que no se ajustaba a sus planes. Los gigantes catalanes tienen la opción de hacer Rashford en un acuerdo permanente con un valor de £ 30 millones en 2026.

Después de sus versiones esterlinas desde el descanso internacional en septiembre, se dice que Barcelona asegura el as de Inglaterra, pero espera una gran oferta de aproximadamente £ 26 millones. Rashford se ha ido durante tres años a su contrato actual con Old Trafford, que firmó en julio de 2023 después de anotar los mejores 30 goles para United en 2022/23.

Y aunque quiere alcanzar las alturas que disfrutó hace tres temporadas, Flick ofreció una perspectiva positiva cuando se le preguntó sobre las recientes actuaciones del internacional inglés. El atacante ahora contribuyó con un gol o una asistencia a cada una de sus cinco salidas anteriores para Barcelona.

«Todos podían verlo en los últimos juegos. En Newcastle [scoring two goals] Ganó mucha confianza «, dijo Flick Via Calificación.

«No siempre es fácil, vino de otra competencia. Se adapta bien».

Los primeros goles de Rashford para el Barça se produjeron contra Newcastle United este mes en la Liga de Campeones, al tiempo que concedió una asistencia en sus últimos cuatro luminarias La Liga.

La Academia de Rojos graduados suministró la cruz a Jules Kounde el domingo para asentir al ecualizador de la casa de Barcelona mientras el equipo de películas regresó para vencer a la verdadera sociedad gracias a la segunda mitad de Robert Lewandowski.

Ahora estará más buscando más impulso antes de la final de la Copa Mundial del próximo verano, para la cual Inglaterra probablemente calificará en los Estados Unidos.

