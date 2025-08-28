Todo lo que Ruben Amorim dijo después de que el hombre unió la humillación: «Será un gran problema»

El nuevo Manchester United News, mientras le traemos la transcripción completa de los comentarios de Ruben Amorim

Ruben Amorim ha dado una evaluación justa de su esposo del hombre unido. (Imagen: Ryan Browne/Shutterstock)

Ruben Amorim mostró una emoción completa e hizo una explicación honesta después de la derrota contra Grimsby Town en la Copa Carabao el miércoles por la noche.

La Copa FA deja su humillante salida de la Copa de Competencia a través de un equipo de liga como su única oportunidad realista de cubiertos esta temporada. United cayó 2-0 a Grimsby durante el descanso en Blundell Park, se reunió con dos goles tardíos para llevar el partido a los castigos, pero finalmente perdió 12-11 en un tiroteo en el maratón.

Amorim dijo que los jugadores de hoy hablaron muy en voz alta sobre lo que quieren «, lo que implica que no estaban listos para el desafío contra el cuarto lado.

Con eso en mente, han dado un vistazo al deporte a todo lo que dijo el entrenador en jefe de los Rojos después de la derrota ante Grimsby.

¿Cómo resumes tu emoción? «Al final fue peor para mí que el comienzo. No se trata del resultado, o en las penalizaciones, no pensé en las penalizaciones para ir a la siguiente fase, era solo … Creo que la forma en que jugamos, la forma en que nos enfrentamos en un momento, todo es tan importante, creo que los jugadores realmente dijeron en voz alta sobre lo que quieren hoy.

«Chicos, está realmente claro. Solo quiero disculparme con nuestros fanáticos y ahora tendremos un juego, y tenemos tiempo para pensar. [was missing]. Debemos estar orgullosos de ir al campo y sabemos que cada caminata en la Premier League será un gran problema. Vinimos de un empate, jugamos bastante bien, ambos juegos en la Premier League.

«Sabemos que la gente obtendrá todo en nuestro club y llegamos al juego con un equipo de una cuarta división y lo estamos haciendo, pienso de nuevo, los jugadores muestran claramente lo que quieren. Es difícil hablar, tengo siete meses sobre el entorno o lo que sea».

¿Estás sorprendido por lo que has visto esta noche? «¿Y no lo eres? Estoy sorprendido. Estoy sorprendido porque estamos haciendo muchos cambios en este momento y tratamos de luchar contra muchas cosas, entonces tenemos que aparecer, porque si no hacemos eso, puedes sentir que algo tiene que cambiar y que ya no cambiarás a 22 jugadores. «

¿Qué pasa con Andre Onana? «No se trata del guardián. Con el debido respeto, contra la Cuarta División tenemos que bloquear todo con el oponente. Andre debe tocar la pelota con los pies cuando estamos en el nivel alto. De nuevo, ya no sé qué decir a nuestros fanáticos. Es difícil enfrentar todo y eso es todo. «

Cambiar la formación: «No se trata de cambiar la formación. Jugamos contra el Arsenal, jugamos muy bien. Estamos jugando contra el Liverpool, jugamos muy bien, estamos en la final de la Europa League en la temporada de desastres con el mismo sistema. El sistema no es importante, podemos jugar con cuatro, cinco defensores a los que no les importa.

No miré el tiroteo de la penalización «El tiroteo penal no es importante si trato de ver si ganamos el juego. Las señales, el comienzo del juego, durante el juego, de eso se trata. Si ganamos este juego, habría sido tan injusto para estos muchachos, el oponente, tan injusto. Así que hoy el fútbol fue realmente honesto, así que felicidades con ellos y vamos al próximo juego y luego tenemos tiempo para decidir las cosas. «

Mensaje para los fanáticos: «Solo quiero pedir perdón a nuestros fanáticos. No tengo nada más que decir sobre el rendimiento si todo es tan importante en nuestro club e intentas hacer todo, desde la pretemporada, el juego del Arsenal: lo pierdes, pero estás mejorado, pero luego logras este tipo de juego, cuando todo es tan importante para nuestro club y comenzamos el juego, el juego para decir aún más».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, que incluyen Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.