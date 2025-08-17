Todo lo que el hombre United sabía sobre el comportamiento de Benjamin Sesko antes de aprobar la transferencia de Ruben Amorim

Antes de que Benjamin Sesko fuera firmado por el Manchester United del RB Leipzig, los Red Devils pudieron aprender mucho sobre el comportamiento y la actitud del delantero esloveno de 22 años

El comportamiento y la actitud de Benjamin Sesko se han vuelto claros para todos para ver (Imagen: YouTube/Sky Sports Premier League)

Los ojos se centrarán fuertemente en Benjamin Sesko, cuando el Arsenal del Manchester United acelera en su primer partido de la Premier League.

El esloveno está listo para que sus Red Devils se inclinen contra los Gunners, que habían seguido sus servicios durante varios meses. Esta campaña, el jugador de 22 años, liderará el ataque de Ruben Amorim mientras tiene la presión de sus £ 66.4 millones de costos de transferencia con posibles complementos que alcanza £ 7.6 millones.

El delantero generalmente se considera uno de los talentos jóvenes más prometedores del continente. El calor no puede ser más intenso, especialmente porque United necesita desesperadamente una mejora después del show decepcionante de la temporada pasada. Pero si los comentarios de sus antiguos colegas son alguna indicación, el atacante ciertamente tiene el personaje para prosperar.

‘Sesko es un tipo genial’

Sesko ya ha causado una buena impresión en Bryan Mbeumo (Imagen: 2025 Manchester United FC)

Sesko no fue el único nuevo delantero que llegó a Old Trafford. El ex atacante de Brentford, Bryan Mbeumo, firmó una transferencia de £ 71 millones. Durante una de sus primeras entrevistas de United, Mbeumo compartió sus impresiones sobre el impacto temprano de Sesko en el equipo.

Él dijo: «Parece un tipo genial. Somos normales, solo conversaciones normales. Es un buen tipo. Creo que es importante [to help people settle]especialmente si vienes de una competencia diferente y realmente no sabes [things here].

«Creo que es importante hacerlos sentir como en casa. Creo que todos hacen esto naturalmente, realmente no calculamos algo, pero creo que esto es realmente importante».

UNAECHE Van Erling Haaland -Comparisons

Benjamin Sesko se sintió incómodo cuando le informaron sobre las comparaciones de sus compañeros de equipo entre él y Erling Haaland (Imagen: YouTube/Amazon Prime)

Sesko y Erling Haaland se presentaron mientras estaban para RB Salzburg, lo que significa que los expertos hicieron paralelos entre la pareja, era inevitable. En particular, declaró anteriormente que muchos de sus antiguos compañeros de equipo le dijeron que supera el delantero del Manchester City y dijo: «¡Mis compañeros de equipo en el club me dicen que Haaland y yo nos vemos muy similares, especialmente en términos de velocidad. La mayoría me dice que soy mejor que él!»

Se le recordó ese comentario específico durante una discusión con De Telegraaf. En lugar de fortalecerlo, Sesko regresó de la declaración, posiblemente con la intención de mostrar más modestia. Él dijo: «¿Qué debo decir? Esto me compara con alguien que es uno de los mejores jugadores del mundo.

«Así que no es fácil de comparar. No me gustaría compararme con alguien. Simplemente me gustaría ser yo mismo y ser el mejor yo mismo».

Los partidarios de United encontrarán aliento en sus comentarios, porque muestran que no está tratando de elite sobre otros jugadores de élite antes de haber tocado el balón en la Premier League.

Excelencia en la capacitación

El desempeño de Sesko en el entrenamiento durante su carrera ha impresionado a sus compañeros de equipo. (Imagen: 2025 Manchester United FC)

Por supuesto, las exhibiciones en las que se evalúa Sesko serán sus impresiones en Old Trafford y en otros lugares de la Premier League. Sin embargo, una observación de su ex compañero de equipo Ridle Baku servirá como un indicador positivo importante para los partidarios de United.

Muchas leyendas del fútbol, incluido Eden Hazard, a menudo se etiquetan como mate y perezoso durante las sesiones de entrenamiento, pero siempre han logrado compensar esto con sus actuaciones de competencia. Aunque todavía es temprano para Sesko en la Premier League, sus ex compañeros de equipo han pronunciado admiración tanto por su actitud como por su desempeño durante el entrenamiento.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Baku compartió sus pensamientos con Fourfourtwo y dijo: «Nuestro delantero Sesko, estaba realmente impresionado, para ser honesto. La primera sesión de entrenamiento ya sabía que es un buen jugador.

«Pero estoy hablando de potencial, probablemente no [currently at] Podría ser potencialmente, pero en este momento ya vi muy impresionante. Tiene todo para ser un jugador de clase mundial.

‘Él es el mejor que jugué’

Poulsen tuvo muchos elogios por Sesko (Imagen: 2025 Getty Images)

Durante su período en RB Leipzig, Sesko compartió principalmente el campo con el experimentado vooruit danés Yussuf Poulsen. A pesar del hecho de que compañeros de equipo como Christopher Nunku, Timo Werner y Alexander Sorloth, todos los cuales tienen registros dignos de elogio, Poulsen Sesko se clasifica por encima de todos.

También reconoció que The United Hitman es un excelente compañero de equipo, lo que lo deja en claro que no es un jugador de centrado en sí mismo que podría frotar a sus colegas en el lado equivocado. Poulsen habló con TNT en diciembre: «Como delantero, él es el mejor con el que jugué. Si miras sus habilidades, tiene todo lo que necesita un número 9 más alto.

«Todavía es joven, todavía tiene que aprender, no las cosas técnicas de ser un delantero, sino quizás más del lado del delicadeza. Tiene todo, disparos de fuerza, tecnología, todo.

«Me gusta trabajar con él y trato de llevarlo allí: continuará y marcará muchos goles para nosotros e irá al club para el que estará feliz de jugar».

El comportamiento de Sesko en medio de la especulación de United

El comportamiento de Sesko durante las transferentes impresionó a United (Imagen: 2025 Getty Images)

Hubo mucha atención para la situación de transferencia de Sesko, aunque generó menos historias en comparación con los colega: Viktor Gyokeyes y Alexander Isak. Los Gyokeres se huelen para impulsar un cambio al Arsenal, mientras que Isak ha informado a Newcastle United, se negará a representarlos nuevamente para que pueda desarrollar una transferencia a Liverpool.

Sin embargo, Sesko no fue a la longitud extraordinaria para forzar su partida de Leipzig. Mientras que el equipo de la Bundesliga lo separa de sus compañeros de equipo de Leipzig durante el entrenamiento, el esloveno nunca se negó a jugar medidas drásticas o amenazar a sus empleadores.

En cambio, continuó en silencio con sus tareas profesionales, lo que impresionó a Amorim. Amorim enfatiza el significado de la temperatura de Sesko y dijo: «Es un punto importante en nuestro camino para hacer las cosas ahora. No es solo cómo juegan. Por supuesto, es realmente importante cómo juegan, porque esa es su tarea, pero su carácter es realmente importante.

«Hemos tomado mucho tiempo para conocer a los jugadores y hablar con todos antes de traer jugadores a nuestro grupo. Esa será una regla y será enorme en nuestra decisión de firmar a un jugador».