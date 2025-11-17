‘Todo es posible’: cómo el delantero del Manchester City Erling Haaland llevó a Noruega a la Copa del Mundo

Erling Haaland tiene el talismán de Noruega después de llevar al país a su primer gran torneo en 26 años y el delantero del Manchester City podría prosperar en la Copa del Mundo.

Los goles de Erling Haaand llevan a Noruega a su primer Mundial en 28 años

Erling Haaland recibió las hamburguesas con queso en Oslo el jueves por la noche, recién llegado de su último doble, quien aseguró que la fiesta duraría hasta bien entrada la noche noruega.

Veintiséis años después de la última vez que jugaron un torneo importante y 28 años después de jugar una Copa del Mundo, Noruega volverá al escenario más grande de Estados Unidos, México y Canadá en 2026, y Haaland ha hecho más que la mayoría para asegurarse de llegar allí.

Se trata de una generación dorada de futbolistas noruegos (al menos en posiciones de ataque) y está encabezada por el primera división pareja Haaland y Martin Odegaard. Este último es el capitán, pero se perdió los partidos de noviembre por una lesión y le entregó el brazalete a Haaland, quien actuó en el campo y recogió la comida rápida fuera del estadio Ullevaal poco después del tiempo completo.

A pesar de todo lo que se habla de una Copa Mundial ampliada de 48 equipos, Noruega se habría clasificado bajo el formato antiguo y habría encabezado un grupo que también incluía a Italia. Haaland fue el máximo goleador de la clasificación con 16 goles en ocho partidos, el doble que su rival más cercano en Europa. Sumó dos en Italia el domingo a los dos contra Estonia el jueves, ya que Noruega ganó ambos partidos por 4-1 para completar una campaña perfecta.

Jan Aage Fjortoft formó parte de la selección noruega que se clasificó para el Mundial de 1994, llegando en aquella ocasión al torneo por primera vez desde 1938. Es un ex compañero de equipo del padre de Erling, Alf Inge, y se le dio acceso a la familia para filmar un documental sobre la decisión de Erling de mudarse a ciudad de manchester en 2022. Durante el rodaje, el exdelantero de la Premier League, ahora un respetado comentarista de la televisión noruega, tuvo la sensación de que el éxito estaba en camino para la selección nacional.

«Fui al campamento e hicimos algo con Martin Odegaard, Sander Berge y Erling», dijo Fjortoft al periódico. Noticias de la noche de Manchester.

«Cuando llegué a casa, llamé a un amigo y le dije que tenía un buen presentimiento porque ahora veo que a los jugadores les gusta estar en el campamento, les gusta representar a su país. Les gusta ser parte de algo más grande que ellos mismos. Cuando tienes jugadores como Erling, cuando regresas y juegas para tu país, es algo diferente.

“En tu club puedes ganar la Premier League o la Premier League liga de campeones . Tienes salarios fantásticos, pero cuando vienes a jugar para tu país tienes que entender que es diferente.

«Hace diez años fui director del equipo de Noruega. Siempre les decía a los jugadores: en su lápida no se dice cuánto ganan, sino cuántos partidos jugaron con Noruega, cuántos goles marcaron con Noruega, cuántos campeonatos jugaron con Noruega y cosas así.

Haaland celebra la clasificación de Noruega para el Mundial el jueves por la noche

Y este sentimiento que tienen, y si Erling y Martin lo tienen, lo simboliza. Es más fácil para los jóvenes tener el mismo sentimiento. Tienen un gran espíritu de equipo.

«La forma en que juega para Noruega, asume la responsabilidad y predica con el ejemplo. Los llevó a una vuelta de honor, sacó a los muchachos y los metió detrás de una portería y todo, así que estuvo genial.

«Esto es realmente algo vikingo metafórico cuando lo ves. Te imaginas que es un hombre parado frente a un barco que se dirige a Inglaterra, y tienes que esconderte detrás de algunas iglesias».

El récord goleador de Haaland con Noruega asciende ahora a la asombrosa cifra de 55 goles en 48 partidos, y su talento claramente merece aparecer en el escenario más importante tanto del juego internacional como de clubes.

Su padre jugó con Noruega en un Mundial y ha desempeñado un papel destacado a la hora de guiar la carrera de su hijo. Fjortoft cree que Erling habría estado muy feliz de lograr lo que hizo su padre.

«A Erling siempre le ha apasionado mejorar al jugador, apasionado por dar los pasos correctos para su carrera. Lo ves; es como algo que va paso a paso con él», dijo.

«Le apasiona ganar la Premier League y la Champions League. Y lo único que falta en ese rompecabezas a su corta edad es el éxito para su país. Es hijo de un padre mundialista, así que creo que eso calmará la conversación en la mesa de Haalands».

El primer Mundial que Haaland recuerda fue el de 2010 en Sudáfrica, cuando tenía 10 años. Puede que Noruega no estuviera presente durante su vida, pero cada dos veranos veía como aficionado al fútbol el Mundial o la Eurocopa.

Ahora lo va a experimentar por sí mismo y a principios de este mes explicó cómo llegar a Noruega se había convertido en el «principal objetivo» de su carrera.

Fjortroft recuerda que Haaland se presentaba en los campamentos de grupos de edad cuando era un escuálido joven de 16 años cuando era entrenado por el exjugador del Chelsea Erland Johnsen, y fue durante esos años que se reforzó el valor de representar a su país.

Haaland celebra su gol ante Italia en San Siro

«Aprendió desde el primer día lo importante que era jugar para tu país, y Erling siempre lo hizo», dijo. “Se podría decir ‘sí, pero deberías’, pero la historia nos muestra que no todo el mundo hace eso.

«He jugado para Swindon, Barnsley, Sheffield United y Middlesbrough. No les falto el respeto, pero cuando juegas por los trofeos de la Liga de Campeones, cuando juegas para la Premier League, eso es lo que llena a un jugador. Si logras hacer ambas cosas, eso es lo que encarna con su lenguaje corporal. Lo único que hace es que le encanta jugar para su país y sería algo muy malo en su vida si no pudiera hacerlo».

El técnico noruego Stale Solbakken nombró capitán a Odegaard y vicecapitán a Haaland, confiando el liderazgo de un nuevo grupo a un grupo de jugadores jóvenes. Como ocurrió con el City, el liderazgo ha sacado más provecho del delantero.

Fjortoft estuvo presente en los medios y en la empresa el jueves, antes de la victoria por 4-1 contra Estonia, y bromeó diciendo que era de la época en la que «Noruega tenía un verdadero delantero, un delantero que jugaba un Mundial». Está contento de tener que encontrar material nuevo y, aunque se muestra cauteloso a la hora de predecir demasiado para el equipo el próximo verano, no tiene reparos en sugerir que Haaland podría arrasar en el torneo.

“Bueno, si me preguntas hoy y pasado mañana, y si hablas con la gente y lees los periódicos, ganaremos el Mundial sin encajar un solo gol”, dijo.

«Veo fortalezas en este equipo, pero también debilidades en este equipo. Así que creo que tenemos que ser realistas. Este equipo tiene el potencial de ser una sorpresa».

«Pero lo bueno es que si tienes un Erling Haaland, Erling Haaland podría ser el máximo goleador de la Copa del Mundo. Tiene ese potencial; puede marcar tres goles en el primer partido de la Copa del Mundo. Eso es lo que hace. Ese es su negocio».

«Así que mientras tengas esa carta de escape, quiero decir, todo es posible».

Haaland lleva un tiempo haciendo posible lo imposible. Es poco probable que deje de intentar llevar a Noruega a un torneo importante. Querrá dejar su huella en el espectáculo más grande de todos.