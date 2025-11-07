‘Todo el mundo lo sabe’ – Leny Yoro responde a una pregunta sobre la venganza del Manchester United contra el Tottenham

Man Utd jugará la Premier League por primera vez este fin de semana desde que perdió la final de la Europa League contra el Tottenham.

Yoro tras la final de la Europa League. (Imagen: © 2025 Nicolò Campo)

Leny Yoro cree que el próximo partido del Manchester United contra el Tottenham es una oportunidad para que los jugadores demuestren que son mejores de lo que demostraron en la final de la Europa League.

Aunque Ruben Amorim finalizó desastrosamente en el decimoquinto puesto de la Premier League la temporada pasada, el United llegó a la final de la Europa League y tuvo la oportunidad de ganar un trofeo contra el Tottenham.

Tottenham no había ganado un trofeo desde 2008, pero se sobrepuso a una dura final de la Europa League para lograr una victoria por 1-0 en el estadio de San Mamés. El resultado significó que el United no se clasificara para el fútbol europeo por segunda vez desde que los clubes ingleses regresaron a la competencia de la UEFA después de una suspensión de cinco años en 1990.

El United jugará contra los Spurs por primera vez desde la derrota en Bilbao este fin de semana.

Yoro dijo: «Creo que el equipo está en un buen momento ahora. Empatamos el último juego, pero antes de eso ganamos, creo, tres juegos seguidos. Sabemos que podemos hacerlo mejor que el último juego, pero todavía estamos en un buen momento.

«Todavía tenemos confianza. Como dijiste, este partido contra el Tottenham será importante para nosotros para llegar al parón internacional con tres puntos. Esto nos ayudará a estar en la cima de la liga, por lo que tenemos que ganar este partido».

Cuando se le preguntó si quería vengarse, respondió: «Sí, todo el mundo sabe lo que pasó en la final, así que creo que este partido puede ser un buen partido para demostrar que tal vez la final aún pueda tener un resultado. Cada partido es importante para nosotros. Éste no es más importante que el otro, pero queremos ganar todos los partidos».

Yoro continuó: «Sí, creo que era importante para nosotros para la Liga de Campeones el año que viene y este año, pero ahora no podemos cambiar nada. Ahora tenemos un partido por semana».

«Así que creo que nos ayudó un poco a trabajar más en las cosas que no fueron buenas el año pasado. Ahora tenemos más tiempo para trabajar, pero por supuesto todos quieren jugar la Liga de Campeones, así que esta final es importante para nosotros, así que este año tenemos que hacerlo mejor».

«Somos el mismo equipo, así que no voy a decir que somos un mejor equipo, pero podemos ver en el resultado que hay algunas cosas que estamos haciendo mejor. Por supuesto que tuvimos algunos jugadores nuevos.

«Y dan todo lo que tienen para ayudarnos a mejorar también. Somos el mismo equipo, pero creo que a veces con un espíritu diferente y con más tiempo de trabajo».

A pesar de ganar la Europa League, Ange Postecoglou fue despedido como entrenador en jefe del Tottenham después de terminar 17º en la Premier League, y Thomas Frank fue contratado como su reemplazo.

Tottenham ocupa el sexto lugar en la tabla y derrotó al Copenhague por 4-0 en la Liga de Campeones a mitad de semana.

