TNT Sports tuvo que disculparse por un error en la retransmisión durante el Man United vs Leeds

La cobertura de TNT Sports del partido de la Premier League entre Manchester United y Leeds United en Elland Road se vio interrumpida en la primera mitad debido a que las emisoras encontraron problemas técnicos.

TNT Sports se vio obligado a disculparse durante la primera mitad del partido entre Manchester United y Leeds United después de que sus informes ya no fueran precisos. El problema surgió durante los primeros 15 minutos de la prueba a la hora del almuerzo y se prolongó durante varios minutos antes de regresar.

La cobertura del partido continuó, pero no hubo sonido de Elland Road ni comentarios de la emisora. Como resultado, se mostró un banner con el mensaje de error en la parte inferior de la pantalla, haciendo que el marcador fuera invisible. El mensaje de error decía: «Pedimos disculpas por la pérdida de sonido y esperamos resolver el error pronto».

El volumen bajó por un momento, pero volvió a los pocos minutos. Cuando regresaron los comentarios y el ruido de fondo del estadio, el comentarista Darren Fletcher dijo: «Parece que hemos vuelto. Disculpas por eso.

«No puedo esperar por la positividad en las redes sociales. Lamento arruinar el día».

Los espectadores locales no se perdieron gran parte de la acción, ya que el partido seguía sin goles al cabo de quince minutos. Matheus Cunha pensó que había dado la ventaja al equipo de Ruben Amorim en los primeros minutos, pero el brasileño se quedó decepcionado después de que su intento fuera anulado por fuera de juego.

Sin embargo, la mejor oportunidad llegó diez minutos antes del descanso cuando Dominic Calvert-Lewin vio su cabezazo pegar en el poste.

Fue un partido importante para el United en Elland Road, ya que buscaban volver a la victoria después de su empate con los últimos Wolves la última vez.

La presión sobre el estratega portugués está aumentando de nuevo, y el United desperdicia varias oportunidades de situarse entre los cuatro primeros.

Como resultado, Liverpool y Chelsea se colocaron por encima de ellos, mientras que sus rivales del noroeste abrieron una ventaja de tres puntos sobre el último lugar de la Liga de Campeones. Un punto en Elland Road sería suficiente para que el United superara a los londinenses y quedara quinto el domingo.

Es un periodo importante en Old Trafford, con las opciones del técnico del United agotadas por las lesiones y los compromisos internacionales. Antes del viaje a Yorkshire, se sugirió que los primeros signos de fricción entre Amorim y la jerarquía del club surgieron después de que discutiera las ambiciones potenciales del club, ya que están relacionadas con Carlos Baleba y la estrella de Nottingham Forest, Elliot Anderson.

Amorim dijo: “La ventana de transferencia no va a cambiar, no estamos teniendo conversaciones para hacer ningún cambio en la plantilla.

«Hay un proceso, hay una idea. Estamos cerca de las plazas de la Liga de Campeones, pero también tenemos casi ocho equipos detrás de nosotros, así que concentrémonos en el próximo partido».

Y añadió: «No quiero hablar de eso. Sólo me estoy concentrando en el partido de Leeds.

‘No quiero hablar de eso. Pero eres muy inteligente, así que…’

Los informes de TNT Sports rara vez experimentan interrupciones, pero a principios de este año los gremlins estaban vigentes. El encuentro inició la cobertura del domingo de la acción de la Premier League, con seis partidos transmitidos por TNT y Sky Sports, incluido el choque crucial entre Manchester City y Chelsea.