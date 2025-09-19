TNT Sports obligados a disculparse después de que se detuvieron los informes de TV de Man City vs Napoli

Manchester City comenzó su declaración de la Liga de Campeones en casa contra Napoli, pero los espectadores de TNT Sports 2 se vieron obligados temporalmente a ver al exceso de Newcastle United contra Barcelona.

La vista general en la ciudad del estadio Etihad House of Man. (Imagen: Camera Sport a través de Getty Images)

Los deportes de TNT se vieron obligados a disculparse en la estructura del primer partido de la Liga de Campeones de Manchester City contra Napoli, porque su cobertura fue impedida por las dificultades técnicas. Kevin de Bruyne, además del ex Manchester United-duo Rasmus Hojlund y Scott McTominay, quería dañar la esperanza de la ciudad con un fuerte comienzo en la mejor competencia europea esta temporada.

Sin embargo, la estructura de la emisora ​​de la reunión en el estadio Etihad se interrumpió debido a un error, lo que significaba que se podía ver el informe de TNT Sports 1 para predominantemente en Newcastle United y Barcelona. El incidente tuvo lugar alrededor de las 7.15 pm poco después de la entrevista sentada de Gianluigi Donnarumma y, como resultado, se transmitió cierta cobertura desde el noreste.

Una declaración prometió sobre la pantalla, con el texto: «Nuestras disculpas por las dificultades técnicas. Pronto regresaremos a Man City vs Napoli en TNT 2.»

Poco después de 19.31, los informes de Manchester regresaron para mostrar a los jugadores de la ciudad que llegaron al calentamiento global.

El presentador Reshmin Chowdhury dijo: «Hola bienvenidos de nuevo a todos, tuvimos que dejarlo por un corto tiempo, debido a problemas técnicos, pero estamos de vuelta y lo están.

«Este es el Etihad, y este es el Manchester City, quien se enfrenta a los campeones italianos Napoli en su primer partido de la fase de competencia de esta temporada. Coloca a Pep Guardiola contra Antonio Conte, lo que será un partido. También habrá algunas caras familiares para Manchester».

City quería seguir a sus rivales de la Premier League Arsenal, Liverpool y Tottenham Hotspur, quienes hicieron un comienzo ganador de la fase de competencia después de sus victorias en la mitad de la mitad.

El lado de Pep Guardiola trató de continuar su impulso después del derby de Manchester del fin de semana sobre United, porque tenían cómodos ganadores de 3-0 contra sus vecinos.

Pero con el nuevo personal de la sala de apariencia, recolectado por su apreciado Catalan Tacticus, City también quería vengar una pobre campaña de la Liga de Campeones que los vio dejar la competencia en la ronda de play-off al gigante español del Real Madrid.

