Tijjani Reijnders resume lo que perdió el Manchester City en cuatro minutos de la derrota ante el Aston Villa

El Manchester City estuvo invicto en nueve partidos cuando viajó al Aston Villa, pero no estuvo lo suficientemente bien y sufrió una derrota.

Tarjeta amarilla para Tijjani Reijnders por derribar a Ollie Watkins

Los jugadores del Manchester City no pueden decir que no fueron advertidos. Pep Guardiola dijo que su equipo no podía seguir dependiendo tanto de Erling Haaland para los goles y el noruego puso fin a la racha de nueve partidos invictos del City después de 11 partidos.

Al regresar a la escena de uno de sus momentos más bajos la temporada pasada, en lo más profundo de su crisis de identidad y lesiones, el City debería haberse sentido galvanizado por su forma reciente, pero en lugar de eso produjo una de sus peores actuaciones de la temporada para hacer mella en su impulso. Pero claro, la ausencia de Rodri no podría tener mucho impacto.

Guardiola dijo antes del primer partido de la Premier League que tenía tres jugadores que podía utilizar en el mediocampo defensivo: Rodri, Mateo Kovacic y Nico González. Otros dos, Reijnders e Ilkay Gundogan, podrían jugar allí si fuera necesario, pero no era su mejor posición, añadió.

Con uno de esos cinco jugando al fútbol en Estambul y otros tres no considerados lo suficientemente aptos para ser titulares, la carga del papel de Rodri recayó en Reijnders, alguien cuyo mejor hasta ahora para los Blues ha sido correr hacia el área de penalti en lugar de ganar duelos para proteger la defensa.

Todo salió como se esperaba, y no se puede culpar al jugador, ya que, en el mejor de los casos, era la cuarta opción para el puesto. Reijnders, uno de los jugadores contratados para garantizar que el City mejorara esta temporada, estuvo detrás de una actuación del equipo que rozó el caos cuando Aston Villa tomó la iniciativa.

Poco después de la reanudación, con el City perdiendo, Phil Foden empujó el balón hacia el internacional holandés y sus ojos se iluminaron. Con espacio en ataque, entró al campo tan alegremente como lo hizo contra los Wolves, pero cuando llegó al área de Villa tomó una mala decisión y disparó cómodamente desviado.

Minutos más tarde recibió una tarjeta amarilla desde la posición de lateral izquierdo, derribando a Ollie Watkins mientras el centro del campo del City volvía a quedar fuera de su posición como lo había sucedido hace diez meses. Sería una de las cuatro tarjetas amarillas que recibió el City ese día, más que en sus últimos tres partidos de liga combinados.

El City fue mejor en la segunda parte y presionó para lograr el empate. González, Nico O’Reilly y Jeremy Doku mejoraron al equipo cuando entraron en la última media hora.

Pero no fue suficiente y, como era de esperar, el gol tardío de Haaland fue anulado cuando Omar Marmoush, otro jugador que el City necesitaba para salir de las profundidades en las que había caído a fines de 2024, se desvió marginalmente en fuera de juego antes de entregar el balón.

Una derrota no deshace el buen trabajo de los nueve jugadores invictos anteriores, pero así como el Liverpool ha aprendido que no puede confiar en los ganadores tardíos para armar un desafío por el título, el City necesita más que Haaland y Rodri.

