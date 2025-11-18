Tijjani Reijnders podría demostrar que las estadísticas del Man City están equivocadas antes de la ronda de selección de £ 80 millones de Pep Guardiola

Tijjani Reijnders ha tenido un excelente comienzo de carrera en el Manchester City, pero no ha sido tan efectivo en las últimas semanas.

Tijjani Reijnders vuelve a la portería de Holanda

Tijjani Reijnders anotó un gol y creó otro mientras Holanda reservaba su lugar para la Copa del Mundo con una victoria por 4-0 contra Lituania el lunes, y espera que su forma internacional le permita volver a nivel de clubes.

El fichaje de verano por £46 millones procedente del AC Milan ha tenido un excelente comienzo en su carrera en Etihad, pero no ha cumplido esa promesa y, a pesar de encontrar su alcance para Holanda, no ha añadido nada al único objetivo que tiene para los Blues esta temporada.

El único try de Reijnders para el City se produjo en la jornada inaugural de la temporada de la Premier League, aunque desde entonces ha sumado cinco asistencias a su cuenta en la liga y la Liga de Campeones.

El jugador de 27 años marcó quince goles con el AC Milan la temporada pasada y tuvo la mala suerte de no volver a marcar con el City. Promedia 2,5 tiros por 90 en la Premier League y 4,1 tiros por 90 en la Liga de Campeones.

Pero después de ser titular en los primeros 10 partidos de esas competiciones, desde entonces sólo ha participado en dos de los últimos cinco y ha estado en el banquillo en encuentros consecutivos de la Premier League contra Bournemouth y Liverpool.

Ese descenso puede atribuirse en parte al regreso a la forma y la forma física de Rayan Cherki. El fichaje de Lyon por valor de 34 millones de libras sufrió una lesión a principios de temporada, pero ha alcanzado la máxima velocidad en las últimas semanas.

Reijnders y Cherki sólo han sido titulares juntos una vez esta temporada, en la decepcionante derrota ante el Tottenham en agosto, cuando Cherki se retiró a los 54 minutos. Las posibilidades de que comiencen juntos parecen escasas, ya que Bernardo Silva y Phil Foden actualmente también luchan por un puesto en el mediocampo.

Las estadísticas no son un buen material de lectura para Reijnders. El City ha ganado los cinco partidos en los que no ha sido titular esta temporada, incluidas las victorias en la Copa Carabao contra Huddersfield y Swansea, mientras que solo ha ganado siete de los 12 partidos en los que ha sido titular.

Esto no es más que un giro del destino a esta altura y nada de lo que Reijnders ha hecho ha sido costoso, incluso si cree que debería haber contribuido con más goles.

Sin duda es un jugador diferente a Cherki. El francés de 21 años es un creador de juego y esta semana se describió a sí mismo como un «futbolista de la vieja escuela». Puede ser brillante a la vista y extremadamente creativo, pero también puede jugar juegos en los que es ineficaz.

Probablemente Reijnders esté más preocupado por los juegos. Su amenaza de gol proviene de un buen momento en el área y es un jugador de caja a caja. Quizás sea la selección más segura que Cherki en el manicomio de St James’ Park el sábado por la noche.

Seguramente regresará a su club lleno de confianza, aunque su fe no parece haberse visto afectada por su reciente descenso al banquillo. Mientras estaba en servicio internacional, sonaba como si todavía amaba la vida en el City y entendía que habría una rotación esta temporada.

«La Premier League es genial. Todavía disfruto cada día en el Manchester City», afirmó. «Si nos fijamos en nuestra selección, cualquiera podría estar en el once inicial».

Eso es ciertamente cierto esta temporada, pero quedar fuera de la alineación titular por tercera vez consecutiva sería una preocupación. Reijnders estará desesperado por comenzar este fin de semana y causar un impacto en el noreste.