El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha cambiado a algunos de sus jugadores más utilizados en el club esta temporada después de una ventana de transferencias muy ocupada.

Tiijani comenta el blanco de Pep Guardiola

Si tuvieras que adivinar qué jugador ha jugado más para el Manchester City esta temporada, podrías sentirte en apuros sin que un titular lo revele. Tijjani Reijnders ha recibido críticas mixtas por su inicio en el Etihad, pero se le ve más que a cualquier otro jugador.

Este hecho subraya el nivel de cambio en Etihad, con un fichaje de verano siendo el más utilizado por Pep Guardiola y otros dos fichajes de 2025 entre los diez jugadores más utilizados. Gianluigi Donnarumma ha subido al séptimo lugar en la lista y seguramente escalará más si no se lesiona, mientras que Nico González, comprado en enero, también está en octavo lugar.

Eso añade un toque de frescura al equipo del City, así como algunas sustituciones muy necesarias de la temporada pasada. Ederson, Ilkay Gundogan y Manu Akanji ocuparon el cuarto, sexto y octavo lugar en esa lista, pero todos se marcharon en verano.

Alguna continuidad en la lista la encontramos en Erling Haaland, Ruben Dias y Bernardo Silva. Los tres están entre los seis primeros en lo que va de año, al igual que el año pasado, mientras que Phil Foden también sube del noveno al quinto y Josko Gvardiol ha bajado del puesto al noveno.

Por lo demás, Nico O’Reilly (4º) y Jeremy Doku (10º) son nuevos participantes, mientras que Rico Lewis y Mateo Kovacic salen del top ten. Lewis no ha sido titular en un partido de liga desde el Tottenham en agosto y Kovacic no ha jugado ni un minuto después de someterse a una cirugía del tendón de Aquiles en verano.

Los jugadores que Guardiola ha utilizado más han dado la bienvenida a caras nuevas al equipo, pero también han envejecido silenciosamente al equipo. De una edad promedio de 26,9 años el año pasado para el núcleo inicial, ahora ha caído a 25,1.

Puede que no parezca una gran diferencia (la edad no importa tanto como quién puede patear el balón hacia la red o mantenerlo fuera de la red), pero dadas las preocupaciones del entrenador la temporada pasada sobre los tiros excesivos en el medio campo, la edad se convierte en un factor importante y los pequeños cambios pueden marcar grandes diferencias.

Cuando Hugo Viana se unió al club en enero para suceder a Txiki Begiristain como director deportivo, parte del encargo de Hugo Viana era rebajar la edad colectiva de un equipo que había envejecido juntos. González y Abdukodir Khusanov firmaron a principios de este año y a Kevin De Bruyne se le permitió irse con una transferencia gratuita antes de que se abriera la ventana de transferencias de verano.

Reijnders, a sus 27 años, no logrará por sí solo reducir drásticamente los promedios del equipo y, al igual que Omar Marmoush, es uno de varios jugadores incorporados como jugadores establecidos que buscan el siguiente paso en sus carreras. Como Reijnders era seis años menor que Gundogan en el centro del campo, podía marcar una diferencia significativa. Su carrera ayudó al equipo, aunque el radar de gol podría haber sido mejor desde el día inaugural.

La renovación del equipo y la plantilla por parte del City puede no ser la historia más importante esta temporada, especialmente si Erling Haaland continúa anotando a un ritmo sorprendente, pero su movimiento bajo Guardiola y Viana es prometedor.

