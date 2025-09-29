Tiger Woods tiene una nueva vida increíble en 49 con un nuevo socio y un aumento en el valor neto

Tiger Woods fue una ausencia sorprendente de la Ryder Cup de este año, pero hay cierta especulación sobre el regreso de la leyenda del golf para la próxima edición del torneo mientras echamos un vistazo a su nueva vida.

Tiger Woods no fue visto en la Copa Ryder (Imagen: Icon Sportswire, Icon Sportswire a través de Getty Images)

La Copa Ryder llegó a su emocionante conclusión en Nueva York el domingo, donde el equipo de Europa defendió con éxito su corona en territorio hostil.

A pesar de los mejores esfuerzos de la ruidosa multitud y el mundo no. 1 Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Justin Rose y Tommy Fleetwood vinieron a Bethpage Black como un vencedor. Europa, bajo el capitán de Luke Donald, tuvo un beneficio récord de 11.5-4.5 en las colisiones individuales del último día, con solo tres puntos necesarios para triunfar fuera de casa por primera vez desde 2012.

Pero se enfrentaron a un enorme temor cuando los estadounidenses casi sacaron un maravilloso regreso el último día. Ludvig Aberg fue el único equipo estrella de Europa en ganar su partido, lo que finalmente los ayudó a reclamar una famosa victoria de 15-13.

La atención ya está dirigida a 2027 y el regreso de la competencia de equipo más prestigiosa, desde el golf hasta el suelo europeo. Y cualquiera mejor para ayudar a los Estados Unidos a regresar a las formas ganadoras que posiblemente el jugador más grande en el deporte: Tiger Woods.

Esa es ciertamente la opinión del campeón de la Copa Triple Ryder Graeme McDowell. Woods, de 49 años, esperaba que muchos complementaran el evento del evento en Bethpage Black este año, pero rechazó la oportunidad.

«Con mis nuevas responsabilidades para las obligaciones de gira y tiempo involucrados, sentí que no podía unir el tiempo al equipo de Estados Unidos y a los jugadores que eran necesarios como líder», dijo Woods en un comunicado publicado por la PGA de América en julio de 2024.

«Eso no significa que no quisiera solicitar un equipo en el futuro. Si creo que es el momento adecuado, pondré mi sombrero en el ring para que este comité decida».

McDowell, sin embargo, hizo su posición de cristal en las redes sociales. «Capitán de tigre en 2027. Vérdelo», escribió. Pero el ex campeón de Big Paul Azinger ha sugerido que Woods estaría más inclinado a asumir el papel del comisionado de PGA Tour en lugar del capitán de la Copa Ryder.

El hombre de 49 años es una verdadera leyenda de la ola (Imagen: Kevin C. Cox, Getty Images)

«No sé, creo que él sería el comisionado antes del capitán de la Copa Ryder», dijo. “Tiger es más grande que el capitán de la Copa Ryder. Dije que debería ser el capitán permanente hace unos años, capitán de todos los tiempos, porque ¿quién mejor?

«Pero eso no es cierto. Otros muchachos merecen ser el Capitán, así que lo llevo un poco de regreso. Pero creo que tiene un pez más grande para hornear. Tigre, ahora está involucrado monetario en este juego, y tal vez eventualmente corre, ¿quién sabe?»

Woods estuvo notablemente ausente en Bethpage la semana pasada mientras continuaba su recuperación de una operación. Su propio récord de la Copa Ryder está lejos de ser impresionante después de participar en ocho torneos, pero solo ganó una vez.

Desde que su madre murió a principios de año, no ha participado en absoluto. Su última actuación fue en el Open Championship de 2024 en julio, donde no fue cortado.

La vida de los bosques lejos del curso en los últimos 15 años ha sido turbulento, con lesiones graves y asuntos personales con un gran impacto en su juego. Estaba ausente con los Masters en Augusta a principios de este año y requirió una operación después de haber desgarrado el tendón de Aquiles izquierdo.

Woods tiene dos hijos con su primera esposa (Imagen: Mike Ehrmann, Getty Images)

«Estoy de vuelta en casa ahora y tengo la intención de concentrarme en mi recuperación y rehabilitación. Gracias por todo el apoyo». Los fanáticos expresaron su preocupación por Woods y notaron su aparición «hinchada» en las redes sociales.

Woods, quien aseguró la codiciada chaqueta verde en 1999, 2001, 2002 y 2005 antes de montar un impresionante regreso ganador en 2019, se perdió el torneo cuatro veces antes. Su retiro más reciente se produjo en 2021, después de lesiones graves en un accidente automovilístico que podría haber llevado a la pérdida de su pierna.

Woods tiene dos hijos, Sam y Charlie, con su primera esposa Elin Nordegren. La pareja se separó en 2010 después de que ella descubrió sus innumerables cosas. Después de la revelación de su infidelidad, estrelló su auto en una hidrantes de incendios fuera de su casa.

Woods va de la ex esposa de Donald Trump Jr Vanessa (Imagen: Tiger Woods/Instagram)

Luego registró una clínica de rehabilitación para la adicción al sexo y luego salió con el esquiador Lindsey Vonn y Erica Herman. A principios de este año, Woods confirmó que asumió que Vanessa Trump, la ex hija del presidente estadounidense Donald Trump. Vanessa estuvo previamente casada durante 13 años con Donald Trump Jr. La pareja, que comparte cinco hijos, se separó en 2018.

En marzo, Woods compartió fotos de sí misma y Vanessa en las redes sociales, escribiendo: «¡El amor está en el aire y la vida está mejor a mi lado! Esperamos nuestro viaje a través de la vida juntos. En este momento apreciaríamos la privacidad de todo lo que está cerca de nuestro corazón».

Forbes estima que los activos de Woods en los impresionantes $ 1.3 mil millones (£ 1.02 mil millones), gracias a asociaciones lucrativas con marcas como Nike y Taylormade durante su ilustre carrera. Desde entonces se ha separado de Nike y su propia marca lanzada, Sun Day Red.

Tiene varias propiedades, pero se cree que vive en Júpiter Island, Florida, en una mansión que cubre casi nueve hectáreas y, según los informes, vale alrededor de $ 80 millones (£ 63 millones).