«Tiene que darse cuenta»: lo que Pep Guardiola le dijo a Nico González durante la victoria de Man City

El administrador del Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre sus chats con Nico González durante la victoria por 2-0 sobre Huddersfield

Nico González y Pep Guardiola

Pep Guardiola quiere obtener más de Nico González después de tener diferentes clínicas de entrenamiento espontáneo con el centrocampista de Manchester City durante su victoria sobre Huddersfield.

González comenzó su primer juego desde la derrota por 2-0 en Tottenham, con Rodri prefirió los últimos cuatro juegos. El ganador del globo de Oro fue completamente omitido del equipo para el partido de la Copa Carabao, donde González tuvo la oportunidad de impresionar.

Había suficiente que le gustaba a Guardiola, pero también estaba entusiasmado de que el mediocampista fuera más consciente de cómo podía ayudar al equipo. El gerente atrajo a su jugador varias veces durante el juego por un informe y luego Guardiola y González fueron los dos últimos del campo después de la victoria por 2-0 con el jefe de la ciudad que demostró lo que quería.

«Nico es un hombre que escucha mucho y quiere mejorar y me pregunta qué hacer en diferentes circunstancias», dijo Guardiola. «Si estás en el campo, es mejor porque estás allí y puedes explicarte mejor.

«Nico es un niño y es increíblemente entrenable. Cuando los jugadores quieren ser entrenables, es un regalo para todos los gerentes.

«Hubo otros que son más difíciles de decirlos. Estos tipos deben ser ayudados hasta el final y debe darse cuenta, especialmente en la segunda mitad en la segunda mitad, tanto como pudimos hacer contacto con él y hacer el control y romper las líneas, cada vez que había una oportunidad.

«Rompimos las líneas con Phil tres veces en la segunda mitad [Foden]Rico [Lewis] Y llegó un jugador de ala fue una oportunidad. Tiene que usar más y más. Tiene este potencial para hacerlo. En los siguientes juegos lo obtendrá en su proceso. «

González llegó como una firma de £ 50 millones en enero desde Porto cuando City parecía lidiar con la pérdida de Rodri por una lesión grave. El jugador de 23 años insistió en que no sería un reemplazo directo y prefiere desempeñar un papel diferente, pero se ha convertido en las últimas mejores cosas en los últimos nueve meses.

Kalvin Phillips apareció por primera vez en casi dos años del banco en Huddersfield y Mateo Kovacic ha regresado al entrenamiento esta semana después de su lesión en Aquiles la temporada pasada, pero González todavía es visto como el mejor diputado para Rodri.

City se enfrenta a Burnley el sábado antes de viajar a Mónaco y Brentford la próxima semana.

