Thomas Tuchel responde a la pregunta de Mason Greenwood como el próximo movimiento de la Estrella del Ex-Man Clear Clear

El ex Manchester United – El atacante Mason Greenwood jugó por última vez para Inglaterra en 2020, y Thomas Tuchel ahora ha dado una actualización sobre si aparecerá debajo de él.

El ex alero de Man UTD, Mason Greenwood, no ha jugado fútbol internacional desde 2020. (Imagen: Getty Images)

Thomas Tuchel ha rechazado la idea de Mason Greenwood con Inglaterra entre él.

El delantero dejó el Manchester United permanentemente en un acuerdo de £ 26.6 millones para convertirse en miembro de Marsella el verano pasado. El jugador de 23 años anotó 22 goles junto con seis asistencias en todas las competiciones para el 1 equipo de la Ligue French.

Greenwood ya no ha sido visible en United desde enero de 2022, después de una investigación interna del club, lo que resultó en la decisión de que no continuaría jugando para el club después de ser acusado de intentar violar, control compulsivo y abuso a principios de 2022.

La academia de posgrado había comenzado el proceso de cambiar su fe en Jamaica. Obtuvo un pasaporte jamaicano, pero no completó el formulario de cambio de asociación requerido porque no estaba listo para comprometerse con la nación caribeña.

Y ahora Tuchel ha rechazado la idea de un regreso de Inglaterra. ‘No he hablado con él hasta ahora.

«No hablé con él ni con su campamento», dijo en una conferencia de prensa.

«Entiendo que está tratando de jugar para Jamaica, por lo que no lo pensamos.

«No estaba en la mezcla en este momento y no está en nuestras mentes para nuestro equipo».

Jamaica -Coach y el ex asistente del United, Steve McClaren, querían incluir a Greenwood para sus calificaciones de la Copa Mundial contra Bermudas y Trinidad y Tobago, pero luego informó: «Actualmente no va a nadie».

Añadió: «Él [Greenwood] Se toma su tiempo sobre eso, así que es un poco decepcionante. Probablemente deberíamos ser más pacientes.

«Pero nos mantendremos en contacto y continuaremos persiguiéndolo porque sé por mis conversaciones con Mason y su familia que él ama a Jamaica, respeta Jamaica.

«Quiere concentrarse en el fútbol del club y no comprometerse con un equipo internacional en este momento. Tenemos que respetar eso, cuánto hemos trabajado duro para conseguirlo aquí para estos campamentos.

«Entonces, quién sabe en el futuro».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí Las noticias de la tarde de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.