Thomas Tuchel comparte la predicción de Marcus Rashford después de que la estrella del Man United tomara su decisión

El delantero del Manchester United Marcus Rashford quiere impresionar a Thomas Tuchel mientras Inglaterra mira hacia la Copa del Mundo del próximo verano que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

Marcus Rashford disfruta de una vida cedido en el Barcelona. (Imagen: Getty)

El técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, ha elogiado el potencial del delantero cedido del Manchester United, Marcus Rashford.

El jugador de 27 años se unió al FC Barcelona cedido por una temporada en julio después de que el entrenador Ruben Amorim lo considerara excedente de los requisitos. Los gigantes catalanes tienen la opción de hacer permanente el movimiento de Rashford por £ 30 millones en 2026.

Después de sus destacadas actuaciones desde el parón internacional de septiembre, el Barcelona busca hacerse con el delantero inglés, pero espera un acuerdo barato por valor de alrededor de £ 26 millones. A Rashford le quedan tres años de su contrato actual en Old Trafford, que firmó en julio de 2023 después de anotar 30 goles, la mejor marca de su carrera, con el United en la temporada 2022/2023.

Y Tuchel se ha sincerado sobre lo que Rashford aún podría lograr en su carrera mientras pretende ayudar a los Tres Leones a conseguir su lugar en la Copa del Mundo del próximo verano. Inglaterra se clasificó para el torneo el martes por la tarde (19.45 horas) con su victoria en Letonia.

“Puede ser uno de los mejores del mundo por la calidad que veo en los entrenamientos, la finalización con ambas piernas y con la cabeza”, dijo Tuchel.

«Es explosivo, es rápido, es fuerte en el juego aéreo, entonces, ¿dónde están los límites? No hay límites, pero los números no alcanzan el potencial. Tiene que esforzarse en involucrarse en el gol, eso significa goles y asistencias, es así de simple».

Tuchel continuó: «[Consistency] es el titular para él y para seguir esforzándose hasta el límite. Creo que el límite para él es muy alto. Quizás más alto que otros. Tiene potencial, pero potencial es una palabra peligrosa en el deporte de alto nivel.

«Hay que lograr regularmente lo mejor de sí mismo, eso es necesario en este tipo de nivel y ese es el desafío para él.

«No es una cuestión de talento, es una cuestión de si puede demostrar su punto a nivel de clubes e internacional. Ése es su trabajo. Ya sea titular con nosotros o saliendo del banquillo, tiene que demostrar su valía todo el tiempo».

Cuando se le preguntó si la carrera de Rashford todavía estaba en el camino correcto, Tuchel continuó: «Todavía tiene que tomar estas decisiones. Todavía está en ese momento, todavía es lo suficientemente joven para tomar las decisiones correctas y no dejarlas ir. Porque de lo contrario, en diez años estará decepcionado con lo que pudo haber sido y lo que hizo con ello».

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

Por la presente Las noticias de la noche de ManchesterNuestro objetivo es brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Haga clic aquí para obtener las principales noticias del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red, que presenta The Midweek Debate. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify y Apple Podcasts, pero también puedes verlos en YouTube.