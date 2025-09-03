‘The Talent’ – Man United Star of the Future proporciona una explicación que se muestra como Diego Leon Plan Clear

Sub-21 del Manchester United estuvieron en acción el miércoles y Shea Lacey llamó la atención

Shea Lacey cayó en mente para el Manchester United Sub-21s

El prospecto Shea Lacey del Manchester United apoyó al jefe de los Rojos Sub-21 Baas Travis Binnion con una gran actuación y un gran objetivo para la academia el miércoles.

Lacey ha sido recomendado durante mucho tiempo como un jugador de potencial real y después de que los problemas de lesiones habían influido en su progreso la temporada pasada, ahora recuerda todo su talento.

El joven de 18 años vino del fin de semana del banco en el Derby de la Premier League 2 con el Manchester City y estuvo cerca de anotar con su primer toque antes de preparar a Amir Ibragimov para ganar al ganador en una victoria por 2-1.

Y Lacey robó el espectáculo para los menores de 21 años en un amigable para Carrington con el equipo de PFA para la temporada el miércoles por la tarde. El adolescente produjo una exhibición virtuosa en el mediocampo y marcó el gol de United en el empate 1-1 cuando acurrucó un gran intento en la esquina superior poco antes del descanso.

Eso ha cancelado el abridor de Connor Wickham para los visitantes. El delantero anotó desde la mitad de la línea cuando atrapó a United Keeper Murdock con un final atrevido.

United también entregó un primer comienzo en el nivel inferior a 21 hasta el verano que firmó a Diego Leon, quien jugó una hora mientras se adaptaba a su nuevo entorno después de su llegada de Paraguay. La espalda llena de 18 años fue un submarino en la derrota de la Copa EFL contra Grimsby Town la semana pasada y se le entregarán minutos a nivel de la academia para ayudar a su progreso.

Pero fue Lacey quien atrajo la atención con una exhibición que merecía los elogios de que Binnion lo pasó el fin de semana.

«Escuche, todos en el mundo saben sobre Shea Lacey», dijo Binnion después de que United U21 derrotó a la ciudad el domingo.

«Así que necesita un poco de fortuna, debe ser paciente consigo mismo y todos deben ser pacientes con él.

«Está en el mismo tipo de área que Chido debido al tiempo perdido. A diferencia de Chido, Chido es una progresión rápida. Debido al tiempo perdido con Shea, todavía tiene mucho táctico, físico y mental.

«Todos pueden ver, tienes que ser ciego para no ver, el talento que tiene. Tiene mucho que hacer en su juego y él lo sabe. Todavía lo manejamos físicamente, porque si puede permanecer en el campo y entrenar todos los días, creo que todos piensan que puede ser un jugador superior».