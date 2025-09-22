‘Tenía razón’ – Luke Shaw responde a las críticas de Roy Keane sobre la forma del Manchester United

Roy Keane dijo la semana pasada que Luke Shaw «simplemente se rindió» y «se le ocurrió el asesinato durante años» en Man United.

Keane Shaw

Luke Shaw acepta las estrechas críticas de Roy Keane a su actuación en el Derby, pero insiste en que merece su lugar al lado del Manchester United.

Después de la derrota por 3-0 de United en la ciudad la semana pasada, Keane reprendió a Shaw y afirmó que «renunció» al objetivo de apertura de Phil Foden antes de sugerir que el defensor «se ha ido con asesinato» en el club durante años.

Shaw, de 30 años, está en United en su duodécimo año y comenzó en sus cinco partidos de la Premier League en este período como el centro del lado izquierdo en la espalda de Ruben Amorim.

Amorim facturó a Shaw como una «clase mundial» durante la pretemporada, pero el internacional de Inglaterra ha aprobado una carrera preocupada por la lesión en United desde que llegó al club desde Southampton por £ 31 millones en 2014. Shaw comenzó unos escasos 27 juegos en las campañas de 2023-24-24 y 2024-25.

Keane, quien pasó poco más de 12 años en United y ganó siete títulos de la Premier League, fue pronunciado en sus críticas como experto, pero fue especialmente destructivo por Shaw en el Etihad.

«Creo que la gente tiene opiniones», dijo Shaw. «A veces solo tienes que tomarlo en la barbilla. Tiene mucha experiencia, fue uno de los mejores capitanes para el Manchester United y, por supuesto, duele. Pero para mí, la crítica es parte de un jugador de fútbol. Lo escucho, pero creo que tenía razón.

«La semana pasada no estaba en mi nivel y no necesitaba que Roy Keane me lo contara. Después del juego lo supe. Pero, por supuesto, duele. Lo más importante es saber lo bueno que puedo ser y creo que el gerente lo sabe y los gerentes que jugué en el pasado lo saben.

«Siempre estoy en el equipo, siempre juego, así que debe haber algo que los gerentes [see and] Debe creer en mí. No me pongo más joven y tengo que ser consistente, he tenido muchos altibajos y se trata de mantener ese nivel constantemente alto porque sé que puedo hacerlo.

«Y es por eso que me duele mucho la semana pasada porque sé que ese no es mi nivel y creo que la crítica es completamente comprensible, lo tomo en la barbilla y lo escucho y continuaré».

United logró su segunda victoria de la temporada contra Chelsea el sábado. Ambas partes se redujeron a diez hombres en la primera mitad, con el guardián del Chelsea Robert Sánchez después de cinco minutos.

Shaw comenzó contra Chelsea

United parecía determinar una victoria cómoda hasta que Casemiro fue rechazado en un tiempo extra de la primera mitad y Trevoh Chalobah en peligro de extinción de Chelsea con un cabezazo de 80 minutos.

Aunque la victoria podría haber sido más enfáticamente, Shaw se sintió aliviado de que United estuviera teniendo tres puntos. «Sí, creo que el alivio. Creo que solo muestra cuánto pensamos en sobrevivir en la segunda mitad y no perder el juego e intentar hacer todo lo que podemos hacer para ganar el juego.

«Y creo que nos habíamos ido más allí. No éramos proactivos, no éramos agresivos, pero creo que ahí es donde estamos ahora. Sabíamos lo importante que era ganar el juego hoy, extremadamente importante, y ahí es donde está nuestra mentalidad ahora.

United derrotó al Chelsea 2-1

«Simplemente pensamos en defender nuestras vidas y asegurarnos de ganar este juego. Hay cosas que podemos mejorar, pero tenemos que estar contentos con los tres puntos, eso es lo más importante».

Aunque United se redujo a defender su liderazgo, fueron dominantes en una primera mitad eléctrica que Shaw afirma ser el punto de referencia para el resto de la temporada.

«Creo que debería ser el nivel», estuvo de acuerdo. «Creo que fue realmente importante comenzar hoy, comenzando rápidamente, llevar a la multitud con nosotros, especialmente después de un resultado decepcionante la semana pasada.

«Era vital comenzar rápidamente hoy e hicimos eso y los forzamos en el error y se trata de ser cada vez más clínico para el objetivo.

Shaw esperaba que Casemiro, el jugador más antiguo del campo, se decepcionara después de sus dos cartas amarillas. «Estoy seguro de que lo es», agregó Shaw. «Es un jugador extremadamente experimentado, creo que estará decepcionado, pero no es individuos, es un esfuerzo de equipo. No he estado allí desde el último silbato, pero estoy seguro de que lo sabrá».