‘Tengo confianza’ – El Manchester City debe encontrar una solución a un problema que podría costarle el título

El Manchester City descubrió que su dependencia de Erling Haaland se produjo a expensas del Aston Villa el domingo, cuando fueron derrotados por 1-0.

Tijjani Reijnders ha tenido problemas para conseguir goles en el Manchester City

Tijjani Reijnders marcó con su primer disparo de la temporada con el Manchester City, pero la suerte del holandés de cara a la portería desde entonces resume la mala naturaleza de los atacantes de los Blues.

El jugador de 27 años anotó su gol contra los Wolves de manera excelente a mediados de agosto y después de anotar 15, la mejor marca de su carrera con el AC Milan la temporada pasada, parecía dispuesto a producir cifras similares para su nuevo club luego de un traslado de £ 46,3 millones al Etihad.

Pero Reijnders ya lleva 26 tiros sin anotar y volvió a marcar en Villa Park. Aunque jugó un papel más profundo en el mediocampo, tuvo dos oportunidades: una por encima del travesaño y otra desviada del poste.

Entonces, con los defensores del Aston Villa haciendo un gran trabajo contra Erling Haaland y ninguno de los otros jugadores ofensivos del City capaz de unirse a la fiesta, marcó el final de una racha invicta de nueve partidos y vio la apertura de una ventaja de seis puntos sobre el líder de la Premier League, el Arsenal.

Si el City quiere perseguir al equipo de Mikel Arteta, necesitará que alguien además de Haaland marque con regularidad. El noruego ha marcado 15 goles esta temporada, pero el siguiente mejor anotador es Phil Foden con dos y Reijnders es uno de los seis jugadores que han marcado solo un gol.

Por muy bueno que haya sido Haaland, es una estadística poco halagadora para el resto del equipo y Reijnders es muy consciente de que necesita asumir más responsabilidad de cara a la portería, aunque su creencia de que sus números mejorarán no ha flaqueado.

«Necesitamos más goles de otros jugadores, incluido yo», dijo. «Todos queremos marcar y llegamos en buenos momentos, pero a veces el balón no quiere entrar. Eso estará bien, estoy bastante seguro.

«Ocurrirá siempre que llegue a esas posiciones. He tenido un poco de mala suerte, pero confío en que sucederá».

La racha invicta del City los había impulsado a la carrera por el título y los había colocado en una buena posición para llegar a los octavos de final de la Liga de Campeones, pero esta derrota fue un revés para un equipo que había estado ganando impulso.

Pep Guardiola había dado su consejo sobre la capacidad del City para mantener el ritmo en la cima de la liga y todavía es un nuevo equipo en desarrollo en el Etihad, aunque Reijnders descarta la idea de que la consistencia sea difícil de lograr.

«No creo que sea la inconsistencia», dijo. «La racha que hemos conseguido es bastante larga. Pero sabemos que no estuvimos en nuestro mejor momento en este partido y que todavía podemos hacerlo mucho mejor. Tenemos que estar preparados de nuevo el miércoles y la próxima semana».

Reijnders se hizo eco de la evaluación del capitán Bernardo Silva de que el City no fue lo suficientemente agresivo contra Villa, especialmente en la primera mitad. Pero a pesar de ver que se abre una brecha en la cima con respecto a los Gunners, todavía confía en su capacidad para cerrarla.

«Es un largo viaje en esta liga y tenemos suficientes partidos. Tenemos que seguir trabajando y seguir luchando por la Premier League», afirmó.

«Todavía quedan muchos partidos por delante. Seis puntos, por supuesto que podemos cerrar esa brecha, siempre y cuando nos centremos en nosotros mismos, tengo mucha confianza en eso».

—

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester City.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de la ciudad uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.